সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় নুরকে বিদেশে চিকিৎসার দাবি রাশেদ খাঁনের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২৩আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২৩
নুরুল হক নুর ও রাশেদ খাঁন

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে পরবর্তীতে স্থায়ী ড্যামেজের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন। তিনি নুরকে বিদেশে নিয়ে উন্নত চিকিৎসার দাবি জানিয়েছেন। 

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুক আইডিতে রাশেদ খাঁন উল্লেখ করেন, আঘাতে নুরের দুই চোখে এবং নাকের হাড় ভেঙে গেছে। এটা সেনসিটিভ স্থান। উন্নত চিকিৎসা ছাড়া বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি হতে পারে। 

তিনি আরও লিখেন, ‘বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর আমাদের আস্থা আছে। কিন্তু নানা কারণে বাংলাদেশে নুরুল হক নুরের চিকিৎসায় নিরাপত্তা ঝুঁকি আছে। তাকে সুস্থ দেখানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে। কিন্তু কীভাবে মুখে ও মাথায় আঘাত করা হয়েছে, তা দেশবাসী দেখেছেন। এই হামলার পেছনে কোনও বড় ধরনের পরিকল্পনা না থাকলে মাথায় ও মুখে আঘাত করার কথা নয়।’ তিনি অনতিবিলম্বে নুরের নিরাপত্তা বিবেচনায় বিদেশে চিকিৎসার দাবি জানান।

/এমকে/আরআইজে/
বিষয়:
নুরুর হক নুরগণঅধিকার পরিষদ
বঙ্গবীর ওসমানীর জন্মবার্ষিকীতে সিলেটে নানা কর্মসূচি
নুরকে দেখতে ঢামেকে নৌ উপদেষ্টা
আরও ৭ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা
নুরকে আইসিইউ থেকে কেবিনে নেওয়া হয়েছে
বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
