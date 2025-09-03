ধর্ষণের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান শিবিরের

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক সিগবাতুল্লাহ সিবগাহ বলেছেন, ধর্ষণের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের সোচ্চার হতে হবে। কারণ ধর্ষণকারী সবার কাছেই ঘৃণিত। আশা করি, তারেক রহমান ও ছাত্রদলের শীর্ষ নেতারাও বিষয়টি দেখবেন।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে শিবিরের মহানগর দক্ষিণ শাখার আয়োজনে বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে ছাত্রদলের নেতাদের ‘উগ্র স্লোগানে’র প্রতিবাদে বিকাল ৪টায় মতিঝিলের শাপলা চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে সমবেত হন নেতাকর্মীরা। এ সময় তারা ছাত্রদলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
সিগবাতুল্লাহ সিবগাহ অভিযোগ করেন, আগে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ধর্ষণ করতো। এখন ছাত্রদল করছে। শিবিরের নেতাকর্মীদের জবাই করার হুমকি দিয়েছেন সংগঠনটির নেতারা। বিগত দিনে এ স্লোগান দিতো ছাত্রলীগ। এখন ছাত্রদল দিচ্ছে।
এ ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটলে তাদেরই দায়িত্ব নিতে হবে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচন নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। চক্রান্তের অংশ হিসেবে আদালতের সামনে বিক্ষোভ করেছে একটি পক্ষ। কিন্তু কোনও ষড়যন্ত্রই কাজে আসবে না।
তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষার্থী ধর্ষণের হুমকি দিয়েছে, সর্বপ্রথম আমরাই তার বিচার চেয়েছি। অথচ একটি পক্ষ সেটি নিয়ে অপরাজনীতি করতে চায়।
সিগবাতুল্লাহ সিবগাহ বলেন, ডাকসুতে আমাদের চার নারী প্রার্থীকে সাইবার বুলিং করা হচ্ছে। কতিপয় শিক্ষক নির্বাচন ভন্ডুল করতে চান।
ছাত্র শিবিরের এই নেতা বলেন, আমরা বলেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের সূচনা হবে। তিনি ডাকসুতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের শুধু দলের না হয়ে সবার প্রতিনিধি হওয়ার আহ্বান জানান।
তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আগামীতে শিক্ষা নিয়ে কেউ ষড়যন্ত্র করলে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন।
কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মোতাছিম বিল্লাহ শাহিদী বলেন, বিগত দিনে ছাত্রলীগ শিক্ষাকে কলুষিত করেছে। আর এখন একটি সংগঠন শিক্ষার্থীবান্ধব রাজনীতি না করে ছাত্রলীগের রাজনীতির পুরোনো ধারা ফিরিয়ে আনতে চায়।
তিনি বলেন, ছাত্রদল দায় চাপানোর চেষ্টা করছে। তারা ছাত্র সংসদ নির্বাচন ভন্ডুল করতে চায়। এমনটি করলে ছাত্রলীগের মতো পরিণতি হবে। খুলনার একজন নেতা শিবিরকে জবাই করার হুমকি দিয়েছে। এটি আবার নিজেদের পেজে দিয়েছে সংগঠনটি। যদিও সমালোচনার মুখে পরে তা সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে নিজেদের কলুষিত চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে।
সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন–শিবিরের সাহিত্য সম্পাদক ডা. নাঈম তাজোয়ার ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি হেলাল উদ্দিন প্রমুখ।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিবির সমর্থিত প্যানেলে জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা বাতিলে হাইকোর্টে রিট করেন এক নারী শিক্ষার্থী। পরে ওই শিক্ষার্থীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকি দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আলী হুসেন। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে ঢাবি ছাত্রদল। ওই মিছিল থেকে ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে উগ্র স্লোগান দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ছাত্রশিবিরের।
এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ডাক দিয়েছে ছাত্রশিবির। তবে এ ঘটনায় সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য সবাইকে দায়িত্বশীল থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে সংগঠটির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।