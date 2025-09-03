পল্টন মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ, তীব্র যানজট

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলাকারীদের বিচার, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ এবং জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে রাজধানীর পল্টন মোড় অবরোধ করেছেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করছেন তারা। এতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে ওই বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভের কারণে সৃষ্ট যানজটের পরিধি পূর্বে মতিঝিল, দক্ষিণে জিরো পয়েন্ট, উত্তরে কাকরাইল এবং পশ্চিমে কদম ফোয়ারা পর্যন্ত ঠেকেছে। সমাবেশস্থলের আশপাশে পুলিশ থাকলেও নীরব রয়েছে।