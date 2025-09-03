X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পল্টন মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ, তীব্র যানজট

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১২আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৫
টায়ার জ্বালিয়ে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলাকারীদের বিচার, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ এবং জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে রাজধানীর পল্টন মোড় অবরোধ করেছেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করছেন তারা। এতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে ওই বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভের কারণে সৃষ্ট যানজটের পরিধি পূর্বে মতিঝিল, দক্ষিণে জিরো পয়েন্ট, উত্তরে কাকরাইল এবং পশ্চিমে কদম ফোয়ারা পর্যন্ত ঠেকেছে। সমাবেশস্থলের আশপাশে পুলিশ থাকলেও নীরব রয়েছে।

 

/এমকে/আরকে/
বিষয়:
বিক্ষোভগণঅধিকার পরিষদ
সম্পর্কিত
রাজনীতি নিষিদ্ধ ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল
সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পর রেললাইন ছাড়লেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা
জাপাকে প্রধান বিরোধী দল করার ষড়যন্ত্রে বিস্মিত প্রধান উপদেষ্টা: রাশেদ খান
সর্বশেষ খবর
রাকসুতে ২৩ পদে ৪৬৬ প্রার্থী, ডোপ টেস্টের অধিকাংশ রিপোর্টও প্রস্তুত
রাকসুতে ২৩ পদে ৪৬৬ প্রার্থী, ডোপ টেস্টের অধিকাংশ রিপোর্টও প্রস্তুত
তারেক রহমানের দৃষ্টি কামনা করেছেন ঢাকা ১৮ আসনের বিএনপির অনুসারীরা
তারেক রহমানের দৃষ্টি কামনা করেছেন ঢাকা ১৮ আসনের বিএনপির অনুসারীরা
ইউপি সচিবের বিরুদ্ধের দুদকের মামলা
ইউপি সচিবের বিরুদ্ধের দুদকের মামলা
জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করতে সভা করেছে ঐকমত্য কমিশন
জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করতে সভা করেছে ঐকমত্য কমিশন
সর্বাধিক পঠিত
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেন ঢাবি থেকে বহিষ্কার
গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেন ঢাবি থেকে বহিষ্কার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media