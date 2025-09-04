X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৪আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৪
হাসপাতালে নুরুল হক (ছবি: রাশেদ খান)

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে দলটির সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান বলেছেন, ‘আমি আজকে সকালে ভিপি নুরকে দেখতে এসে দেখি, আমার সামনেই নাক দিয়ে এভাবে জমাট বাঁধা রক্ত বের হলো! সেখানে ঢাকা মেডিক্যালের ডিরেক্টরসহ আরও অনেক ডাক্তার ছিলেন।’

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গণমাধ্যমে এসব তথ্য জানান রাশেদ খান। গত শুক্রবার আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর বেধড়ক পিটুনিতে গুরুতর আহত হন নুরুল হক নুর। ওইদিন আহত হন রাশেদ খানও। এরপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ঘটনার প্রতিবাদ জানান। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নুরকে বিদেশে চিকিৎসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেন। 

বৃহস্পতিবার এ প্রতিবেদন লেখার সময় নিশ্চিত হওয়া যায়নি কবে নাগাদ নুরকে বিদেশে নেওয়া হবে। তবে দলীয় সূত্র এই প্রতিবেদককে জানায়, সিঙ্গাপুর বা থাইল্যান্ডে নেওয়া হতে পারে নুরুল হককে। 

আজ ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে নুরকে দেখতে যান রাশেদ খান। সেখান থেকে তিনি বলেন, ‘আজ চিকিৎসকেরা নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন আমি তাদের ডেকে দেখাই যে, নাক দিয়ে জমাট বাঁধা রক্ত পড়ছে। ডাক্তাররা সেটির ভিডিও করে নেন।’

‘যেটি বলা হচ্ছে, নুরুল হক নুর সুস্থ হওয়ার পথে। কিন্তু আসলেই না’ জানান রাশেদ খান। তিনি বলেন, ‘নুরুল হকের এখনও মাড়িতে ব্যথা, চোখের নিচে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। হাঁটতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছেন।’

‘নাকের হাড় পুরোপুরি ভেঙে গেছে, যে কারণে নাক বাঁকা হয়ে গেছে। তার মস্তিষ্ক পুরোপুরি কাজ করছে না। স্থির হয়ে বসতে ও শুতে পারছেন না। নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড।’

নুরুল হক নুরগণঅধিকার পরিষদ
খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিসে ফের হামলা ও লুট
পল্টন মোড় ছাড়লেন গণঅধিকার পরিষদের নেতারা, শুক্রবার শাহবাগে সমাবেশ
পল্টন মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
সর্বশেষ খবর
বিজয় সরণিতে ট্রাকচাপায় বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
স্ত্রীসহ জিএম কাদেরের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
ইংল্যান্ডের প্রথম মুসলিম ফুটবলার হিসেবে ইতিহাস গড়ার পথে স্পেন্স 
‘আকা’ নিয়ে হইচই!
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
