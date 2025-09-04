জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলকে নিষিদ্ধ না করলে আইনি ব্যবস্থা নেবে জুলাই ঐক্য

জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলীয় জোটের সব শরিক দলকে আগামী ৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিষিদ্ধ করার আল্টিমেটাম দিয়েছে ‘জুলাই ঐক্য’।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সংগঠনটির সংগঠক ইসরাফিল ফরাজী সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই আল্টিমেটাম দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিট ধারণ করা অন্তত ৮০টি সংগঠন, শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এতে বলা হয়, আগামী ৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকার যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জুলাই ঐক্য। একইসঙ্গে রাজপথে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও জানিয়েছে সংগঠনটি।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘গণহত্যাকারী দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের ২ দিন পর গত ১৩ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যন্টিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগের সহযোগী ১৪ দলকে নিষিদ্ধের দাবি জানায় জুলাই ঐক্য। গত ৩ মাসে আমরা লক্ষ্য করেছি জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের নেতাকর্মীরা নানাভাবে দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরিতে লিপ্ত। সম্প্রতি গণমাধ্যমের প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা গেছে ঢাকা, রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন জায়াগায় থাকা জাতীয় পার্টির অফিসগুলোতে দেশীয় অস্ত্র মজুত করে রাখা হয়েছে।’
সংগঠনটি বলছে, গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধারা মনে করে দেশের সাধারণ মানুষের ওপর আওয়ামী লীগের দীর্ঘ সময়ের অত্যাচার-অনাচার, গণহত্যা ও গণতন্ত্র ধ্বংসের দায় জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দল কোনোভাবেই এড়াতে পারে না। জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গণতন্ত্রের মূলধারাকে ধ্বংস করার পাশাপাশি বারংবার নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার ইতিহাসে জড়িত থেকেছে।
জুলাই ঐক্য মনে করে, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে জাতীয় স্বার্থে এবং গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ রক্ষার্থে একটি সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এ ধরনের রাজনৈতিক দলকে বৈধতা দেওয়া জনস্বার্থবিরোধী।
সংগঠনটি মনে করে, জাতীয় পার্টিসহ আওয়ামী লীগের সহযোগী ১৪ দলকে যদি অন্তর্বর্তী সরকার অবিলম্বে নিষিদ্ধ এবং বিচারের মুখামুখি না করে তাহলে তা হবে জুলাই স্পিরিটের সঙ্গে সরাসরি গাদ্দারির শামিল।