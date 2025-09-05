X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
জাপা নিষিদ্ধের দাবিতে শাহবাগে টায়ার জ্বালিয়ে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৯আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৯
সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ

শাহবাগ মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। এতে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেছে পুরো এলাকা। সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। অবশ্য খবর পেয়ে পুলিশ সদস্যরা পানি ছিটিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় জাতীয় জাদুঘরের সামনে সংহতি সমাবেশের পরপরই মঞ্চ থেকে ঘোষণা হয়— তারা মিছিল নিয়ে বিজয়নগরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে যাবেন।

এরই মধ্যে কিছু নেতাকর্মী শাহবাগের মোড়ে টায়ারে আগুন লাগিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। তারা জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ চেয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

এ সময় সিনিয়র নেতারা তাদেরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন।

এ ঘটনার ২০ মিনিট পর পুলিশ  সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণ করলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তখন নেতাকর্মীরাও এলাকা ছেড়ে চলে যান।

 

বিষয়:
গণঅধিকার পরিষদ
