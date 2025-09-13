X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
এখনই যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি এবি পার্টি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৯আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৯
অনলাইনসহ কয়েকটি সংবাদপত্রে শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) ‘চার দাবিতে যুগপৎ কর্মসূচিতে যাচ্ছে জামায়াত, এনসিপিসহ আট দল’ যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে—তা বিভ্রান্তিকর বলে মন্তব্য করেছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। 

শনিবার এক বিবৃতিতে নেতারা বলেন, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধান, জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচনের দাবির বিষয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এবি পার্টির  অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে—যা নিয়মিত রাজনৈতিক কর্মসূচির ধারাবাহিকতা।

এতে বলা হয়, নিন্মকক্ষে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের বিষয়ে এবি পার্টি ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর নির্বাচনে মিশ্র পদ্ধতির (সংখ্যানুপাতিক হারে একশত আসন বাকিটা প্রচলিত পদ্ধতি) ব্যাপারে ঐকমত্য কমিশনে ইতিমধ্যে মতামত দিয়েছে। এছাড়া এবি পার্টি শুধুমাত্র পিআর সাপেক্ষে উচ্চকক্ষের বিষয়ে একমত। ফ্যাসিবাদের সহযোগী হিসেবে ১৪ দল ও জাতীয় পার্টির কার্যক্রম স্থগিতের বিষয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর দাবিকে এবি পার্টি সমর্থন করে।

নেতারা বলেন, কোনও রাজনৈতিক জোট কিংবা যুগপথ আন্দোলনে যাওয়ার দলীয় সিদ্ধান্ত হলে এবি পার্টি জাতির সামনে দলীয় অবস্থান পরিষ্কার করবে।

বিষয়:
এবি পার্টি
দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান হচ্ছে: গয়েশ্বর রায়
জাকসু নির্বাচনে স্বামী-স্ত্রীর বাজিমাত
শুধু উচ্চকক্ষে পিআরের পক্ষে এনসিপি
পাবনায় রবিবার সকাল সন্ধ্যা হরতাল ঘোষণা
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
