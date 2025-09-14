জুলাই সনদের আইনি বৈধতা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য চায় এবি পার্টি

আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেছেন, ‘জুলাই সনদের আইনি বৈধতা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য জরুরি। সংবিধানের বাইরে বা ভেতরে থেকে সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করতে হবে।’
রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপ শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হওয়ার ব্যাপারে যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন এর সঙ্গে এবি পার্টি একমত। পাশাপাশি জুলাই সনদের বৈধতা ও বাস্তবায়নের পদ্ধতিতে সব দল এখনও ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি। তবে অনেক বিষয়ে সব রাজনৈতিক দল একমত। যে বিষয়ে দলগুলো ঐকমত্যে আসতে পারছে না, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের উচিত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা। তাছাড়া ঐকমত্য কমিশনে বসেও সমাধান সম্ভব।’
এ সময় তিনি জুলাই সনদের বৈধতা তৈরি ও বাস্তবায়নের জন্য ব্যক্তি ও দলের আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে থেকে জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়ার আহ্বান জানান।
ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন-এবি পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সাধারণ ব্যারিস্টার সানী আবদুল হক ও সহকারী প্রচার সম্পাদক রিপন মাহমুদ।