বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
বিচারের আগে ১৪ দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: রাশেদ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২০আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২০
সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন রাশেদ খাঁন

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন বলেছেন, বিচার না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ (জাপা) ১৪ দল কোনোভাবেই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দলের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

রাশেদ খাঁন বলেন, বিচার হওয়ার পর যদি আদালত মনে করেন— আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও ১৪ দল ভিন্ন রাজনীতি করবে। তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তবে বিচার শেষ হওয়ার আগে দলগুলো বাংলাদেশে রাজনীতি করতে পারবে না। সেইসঙ্গে আগামী নির্বাচনেও তারা অংশ নিতে পারবে না।। যদি কেউ তাদেরকে নির্বাচন করার সুযোগ দিতে চায়, তাহলে আমাদের রক্তের ওপর দিয়ে এই সুযোগ দেবে।

তিনি বলেন, যদি ১/১১ ফিরে আসে, তাহলে আমরা সবাই অনিরাপদ। হাসিনা তো ভারতে পালিয়ে গেছেন, আমরা তো আর কোথাও পালাতে পারবো না। যদি নিরাপত্তা না দিতে পারেন, তাহলে আপনারা বিদায় নেন।

তিনি আরও বলেন, সরকারের একটি মহল অসুস্থ নুরকে দেশের বাইরে পাঠাতে চায় না। তারা মনে করে, দেশের বাইরে পাঠানো হলে সেনাবাহিনী ও পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। এজন্য সরকার প্রধান ঘোষণা দেওয়ার পরও এখনও গড়িমসি করছে।

নুরের ওপর যে হামলা হয়েছে, এর দায় নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন,  যারা হামলা চালিয়েছে, এখনও তাদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার গণঅভ্যুত্থানের নায়কদের রক্ষা করতে পারছে না।

/এসএ/এপিএইচ/
বিষয়:
গণঅধিকার পরিষদ
