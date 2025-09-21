X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন নুরুল হক নুর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৪আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৩
ফাইল ছবি: হাসপাতালে নুরুল হক (ছবি: রাশেদ খান)

উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বাংলা ট্রিবিউনকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলের দফতর সম্পাদক শাকিল-উজ-জামান।

তিনি জানান, সোমবার সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে রওনা হবেন নুরুল হক নূর, সঙ্গে থাকবেন ডা. সাজ্জাদ হোসেন। নূরের জন্য দল ও পরিবারের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে দোয়া কামনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৯ আগস্ট রাতে রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি (জাপা) ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এতে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ অন্তত অর্ধশত নেতাকর্মী আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় নূরকে প্রথমে কাকরাইলের ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে চিকিৎসকদের পরামর্শে রাত ১১টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

গত ২ সেপ্টেম্বর নূরের স্ত্রী মারিয়া আক্তার ও গণঅধিকার পরিষদের নেতারা যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাকে বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান সরকারপ্রধান।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নূরকে বিদেশে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়ায় সরকারকে ধন্যবাদ জানায় গণঅধিকার পরিষদে। একইসঙ্গে হামলার ২৪ দিন পরও ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

এমকে/এমএইচআর/এমওএফ/
চিকিৎসানুরুর হক নুরগণঅধিকার পরিষদ
