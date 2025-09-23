X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
এনসিপির প্রতীক শাপলাই হতে হবে, কোনও অপশন নেই: সারজিস আলম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৫আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৫
সারজিস আলম (ফাইল ফটো)

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতীক শাপলাই হতে হবে। অন্য— এমন মন্তব্য করেছেন দলটি উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে তিনি লিখেছেন, ‘‘ইলেকশন কমিশনের সচিব বলেছেন, ‘মার্কার তালিকায় শাপলা নেই। তাই এনসিপি শাপলা প্রতীক পাচ্ছে না।’ তার মানে কোনও আইনগত বাধা নয়। বরং তালিকায় না থাকার কারণে তারা এনসিপিকে শাপলা প্রতীক দিতে পারছে না।’’

সারজিস লিখেছেন, ‘‘যেদিন এনসিপি প্রথম নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে, সেদিনই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল— এনসিপি শাপলা প্রতীক চায়।

তাহলে ওই তালিকায় শাপলা যুক্ত করা কাদের কাজ ছিল? এতদিন কি তারা নির্বাচন কমিশনে বসে বসে নাটক দেখেছে? নাকি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে বসে অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান, দল বা এজেন্সির কথামতো উঠবস করেছে?’’

তিনি উল্লেখ করেন, ‘‘সব ধরনের ভন্ডামিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা হবে। যেহেতু কোনও আইনগত বাধা নেই। না হলে কোনও নির্বাচন কীভাবে হয়, আর কে কীভাবে ক্ষমতায় গিয়ে মধু খাওয়ার স্বপ্ন দেখে, সেটা আমরাও দেখে নেবো।’’

