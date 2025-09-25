X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
রাজনৈতিক সংস্কারে নারীর অংশগ্রহণের কথা ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে জানালেন এনসিপি নেত্রীরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৫৩আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৫৩
ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপি নেত্রীদের বৈঠক।

ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেত্রীরা।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ায় নারীদের ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়।

এছাড়াও নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, গণতান্ত্রিক রূপান্তর, নেতৃত্ব বিকাশ এবং চলমান সংস্কার কার্যক্রমে তাদের সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং বিষয়গুলোর কথা হাইকমিশনারকে অবহিত করেন এনসিপির নেত্রীরা।

বৈঠকে হাইকমিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিভাগের প্রধান কেট ওয়ার্ড ও সমাজ উন্নয়ন উপদেষ্টা তাহেরা জাবিন।

অপরদিকে এনসিপির পক্ষে ছিলেন ডা. তাজনুভা জাবিন, মনিরা শারমিন, ডা. মাহমুদা মিতু,নুসরাত তাবাসসুম, সাদিয়া ফারজানা, হোমায়রা নূর ও তানহা শান্তা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দলের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেলের ডেপুটি লিড আলাউদ্দিন মোহাম্মদ।

হাইকমিশনার সারা কুক বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গসমতা বিষয়ে ব্রিটেনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, এসব বিষয় তার দেশের বৈদেশিক নীতি ও উন্নয়ন সহযোগিতার অন্যতম মূল ভিত্তি।

উভয় পক্ষই রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, কমিউনিটি পর্যায়ে সম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং সংস্কার প্রক্রিয়ায় সব ধরনের নাগরিকের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করার ওপর জোর দেন।

/এমকে/এস/
বিষয়:
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
নারায়ণগঞ্জের জিমখানায় যৌথ বাহিনীর অভিযান, আটক ২৪
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
পুতিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল মূল্যহীন: ট্রাম্প
সামাজিক ব্যবসার সঙ্গে প্রযুক্তির মেলবন্ধনে স্বাস্থ্যখাতের সমস্যা দূর হবে: প্রধান উপদেষ্টা
মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখে পুরো আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
শিগগিরই আসন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, দলকে পাশেই পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
বিয়ের পিঁড়িতে ১৬বারের দ্রুততম মানবী 
