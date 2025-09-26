X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
দুর্গাপূজা উপলক্ষে এনসিপির মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশনা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১০আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২২
দুর্গাপূজা উপলক্ষে এনসিপির মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশনা

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে সারা দেশে মনিটরিং টিম গঠন করতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় অস্থায়ী কার্যালয় থেকে জারি করা এ নির্দেশনায় জানানো হয়, দেশের প্রতিটি জেলা, মহানগর, উপজেলা ও থানায় এনসিপির সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলোকে স্থানীয় পূজা কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন ও সার্বিক নিরাপত্তায় সহযোগিতা করতে হবে।

দলের দফতর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনার সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

/এমকে/আরকে/
বিষয়:
দুর্গাপূজাজাতীয় নাগরিক কমিটি
