সাত দাবিতে এবার জাগপার ১২ দিনের কর্মসূচি

সাত দাবিতে ১২ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পল্টনে জাগপা ঢাকা মহানগর কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলের সহসভাপতি ও মুখপাত্র রাশেদ প্রধান।
এর আগে গত ১৮ সেপ্টেম্বর একই দাবিতে ৩ দিনের কর্মসূচি পালন করেছিলো দলটি। দাবিগুলো হলো- জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার কার্যকরী পদক্ষেপ, গণহত্যার বিচার, ভারতের সঙ্গে অসম চুক্তি বাতিল, জাতীয় পার্টি ও ১৪ দল নিষিদ্ধ, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ও ভারতীয় প্রভাবমুক্ত জাতীয় নির্বাচন।
কর্মসূচির মধ্যে আছে ১ থেকে ৯ অক্টোবর গণসংযোগ, ১০ অক্টোবর ঢাকাসহ সব বিভাগে বিক্ষোভ মিছিল এবং ১২ অক্টোবর জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন- জাগপা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইকবাল হোসেন, প্রেসিডিয়াম সদস্য আসাদুর রহমান খান, মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মো. সফিকুল ইসলাম, হাজী মো. হাসমত উল্লাহ, ঢাকা মহানগর আহ্বায়ক শ্যামল চন্দ্র সরকার, যুব জাগপা সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবলু, শ্রমিক জাগপা সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন প্রমুখ।