X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাংবাদিক লাঞ্ছনা: দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস এনসিপির

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩৫আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩৫
বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেতাকর্মীদের দ্বারা গণমাধ্যমকর্মীরা লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

এ ঘটনায় দলের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে দায়ীদের চিহ্নিত কর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দুপুরে এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক খান মুহাম্মদ মুরসালীনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘নতুন বাংলাদেশে এনসিপির অগ্রযাত্রায় সাংবাদিকদের সহযাত্রী হিসেবে মূল্যায়ন করে দলটি। তাই এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মাঝে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কখনই কাম্য নয়। আগামীতে এনসিপি অবশ্যই এ বিষয়ে আরও সতর্ক হবে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে উদ্যোগী হবে।’

এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে বিমানবন্দরের ভিআইপি গেটে এক সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ ওঠে এনসিপির কতিপয় নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে দলটির সংবাদ সম্মেলন বয়কট করেন সাংবাদিকরা।

এ ঘটনার কিছুক্ষণ আগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নিয়ে দেশে ফেরেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার সফরসঙ্গীরা। সফরে এনসিপির প্রতিনিধিরাও ছিলেন। তাদের সফর নিয়ে বিমানবন্দরে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল।

সেখানে উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীরা জানান, বিমানবন্দরের ভিআইপি গেটে বিএনপি নেতা হুমায়ুন কবির ব্রিফিং করছিলেন। এসময় সেখানে উপস্থিত এনসিপি নেতারা উচ্চস্বরে স্লোগান দিচ্ছিলেন। তখন এক গণমাধ্যমকর্মী তাদের থামতে অনুরোধ করেন।

এ সময় এনসিপি নেতাকর্মীরা গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর চড়াও হন এবং তাদের লাঞ্ছিত করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রসঙ্গত, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশন এবং অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিতে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা ছাড়েন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তার সফরসঙ্গী হিসেবে যান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. তাসনিম জারা।

/এমকে/এম/
বিষয়:
সাংবাদিকজাতীয় নাগরিক কমিটি
সম্পর্কিত
বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের লাঞ্ছিতের অভিযোগ, এনসিপির সংবাদ সম্মেলন বয়কট
সাংবাদিক মেহেদি হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারনির্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্ব নিয়ে যা বললেন ড. ইউনূস
খাগড়াছড়িতে অবরোধকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে মেজরসহ ১১ সেনাসদস্য আহত
সর্বশেষ খবর
ছোট ডেভেলপারদের জন্য এআই ডেটা সহজ করছে উইকিমিডিয়া
ছোট ডেভেলপারদের জন্য এআই ডেটা সহজ করছে উইকিমিডিয়া
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
দুই হাত নেই, তবুও দমে না গিয়ে দিয়েছেন স্কাইডাইভ
দুই হাত নেই, তবুও দমে না গিয়ে দিয়েছেন স্কাইডাইভ
এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল তকমা নিয়ে রশিদ, ‘এটা মিডিয়ার তৈরি’
এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল তকমা নিয়ে রশিদ, ‘এটা মিডিয়ার তৈরি’
সর্বাধিক পঠিত
সবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনসবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media