সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
এনসিপির সঙ্গে তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৬আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৬
বৈঠকে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে দলের ৬ সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে

তুরস্কের ফরেন অ্যাফেয়ার্সের ডেপুটি মিনিস্টার এ. বেরিস একিনজির সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)র প্রতিনিধিদলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিচার, সংবিধান সংস্কার ও নির্বাচনের প্রস্তুতিসহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।

সোমবার (৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় তুরস্ক দূতাবাসে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে দলের ৬ সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে।

এ সময় নাহিদ ইসলাম মন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক (মিডিয়া) খান মুহাম্মদ মুরসালীনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। 

তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠন, দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা, ইয়ুথ এক্সচেঞ্জ, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনসহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও অগ্রগতি তুলে ধরেন এনসিপির নেতারা।

প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন আলাউদ্দিন মোহাম্মদ, সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া, মনিরা শারমিন, নীলিমা দোলা ও ড. আতিক মুজাহিদ।

/এমকে/আরআইজে/
বিষয়:
তুরস্কদূতাবাসজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
