X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পিআর পদ্ধতিতেই নির্বাচন দিতে হবে: চরমোনাই পীর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৮আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৫
রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রমিক সমাবেশে মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘শ্রমিকবান্ধব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শক্তিকে ক্ষমতায় আনতে হবে। বর্তমানে দেশে ইসলামকে ক্ষমতায় আনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়ন জরুরি।’

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকালে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সমাবেশে ঢাকা ও আশপাশের জেলার নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম।

সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেন, ‘গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতে আগামী জাতীয় নির্বাচন অবশ্যই পদ্ধতিতে হতে হবে। কারণ বর্তমান নির্বাচনী পদ্ধতিতে জনগণের প্রকৃত মতামত সংসদে প্রতিফলিত হয় না। এতে জাতীয় রাজনীতিতে বৈষম্য, অস্থিরতা ও অন্যায় প্রভাব দেখা দেয়। শ্রমিকরাও তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। আর মালিকরা আঙুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হন।’

তিনি বলেন, ‘জনগণের ভোটের অনুপাতে রাজনৈতিক দলগুলোর আসন বণ্টনই গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি। এতে ভোটের মূল্য সংরক্ষিত থাকবে, ছোট ও নতুন রাজনৈতিক দলগুলোও প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাবে এবং জাতীয় ঐক্য ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।’

তিনি উল্লেখ করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ শুরু থেকেই পিআর পদ্ধতির দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। এখন সময় এসেছে এই দাবিকে জাতীয় ঐক্যের প্ল্যাটফর্মে রূপ দেওয়ার। তিনি অবিলম্বে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে সরকারের প্রতি দাবি জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম বলেন, ‘ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন ছাড়া কখনই শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে চায়- যেখানে মানুষ ও কুকুর খাদ্যের জন্য লড়াই করবে না, মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব থাকবে না, সবাই মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে।’

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন ও অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমাদ, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, সহকারী মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র সহ-সভাপতি হাফেজ সিদ্দিকুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল কে এম বিল্লাল হোসাইন, যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল এইচ এম রফিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহম্মেদ প্রমুখ।

/এমকে/এমএইচআর/
বিষয়:
ইসলামী আন্দোলনত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
৫ দাবিতে রাজধানীতে বিভিন্ন ইসলামী দলের গণমিছিল
নারীর রাজনৈতিক অধিকার ফোরামের সম্মেলননির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিতের দাবি
গণতন্ত্র মঞ্চের প্রথম ধাপের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ
সর্বশেষ খবর
স্থগিত শরৎ উৎসব নিয়ে শনিবার বিশেষ সভা
স্থগিত শরৎ উৎসব নিয়ে শনিবার বিশেষ সভা
বগুড়ায় মদপানে অসুস্থ আরও দুজনের মৃত্যু
বগুড়ায় মদপানে অসুস্থ আরও দুজনের মৃত্যু
লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন আরও ৩০৯ জন
লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন আরও ৩০৯ জন
৫ দাবিতে রাজধানীতে বিভিন্ন ইসলামী দলের গণমিছিল
৫ দাবিতে রাজধানীতে বিভিন্ন ইসলামী দলের গণমিছিল
সর্বাধিক পঠিত
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রিজার্ভ
২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রিজার্ভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media