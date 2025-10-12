X
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে ঢাকার জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৮আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৮
ঢাকার জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয় ছয় দল

জুলাই সনদের ভিত্তিতে পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশে জামায়াত ইসলামসহ সমমনা ছয়টি দল। রবিবার (১২ অক্টোবর) সকালে জেলা প্রশাসক তানভীর আহমেদের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির নূরুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জাতীয় গণতান্ত্রীক পার্টি, খেলাফত মজলিস, জাগপা ও নেজামে ইসলাম পার্টির প্রতিনিধিরা স্মারকলিপি জমা দেন।

এ সময় নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, কোনও একটা দলকে ক্ষমতায় আনতে ষড়যন্ত্র করলে নির্বাচন কমিশনকে দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের রাজনৈতিক পরিচয় দেশবাসী জানেন। সুষ্ঠু নির্বাচন না দিতে পারলে দায়িত্ব থেকে সরে যেতে হবে। জাতীয় নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদের বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনের দাবি জানান তিনি।

পাঁচ দফা দাবি হলো– আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি ও এই আদেশের ওপর গণভোট আয়োজন করা; জাতীয় নির্বাচনে উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু করা; অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা; ফ্যাসিস্ট সরকারের সব জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা এবং স্বৈরাচারের দোসর জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।

