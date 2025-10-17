‘কিছু রাজনৈতিক দল জুলাই সনদে সই করলেই জাতীয় ঐক্য হয়ে যায় না’

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, কিছু রাজনৈতিক দলের জুলাই সনদে সই করলেই জাতীয় ঐক্য হয়ে যায় না। আজকেও জুলাই সনদে কিছু রাজনৈতিক দল একত্র হয়ে সই করবে। এর নাম দেওয়া হচ্ছে জাতীয় ঐক্য। আমরা মনে করি, প্রকৃত পক্ষে এটি কোনও জাতীয় ঐক্য নয়। শ্রমিকসহ নানা পেশার মানুষের অংশগ্রহণেই শক্তিশালী ঐক্য গড়ে উঠতে পারে।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর ইস্কাটনে নেভি কলোনিতে এনসিপির শ্রমিক উইং ‘জাতীয় শ্রমিক শক্তি’ আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
নাহিদ বলেন, বিগত ১৬ বছরে শেখ হাসিনার শাসনামলে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছেন শ্রমিকরা। ন্যায্য মজুরির জন্য চব্বিশের শুরুর দিকেও আন্দোলনে নামতে হয়েছিল তাদের। পুলিশের গুলিতে শ্রমিক মারা গিয়েছিলেন। সে সময় শ্রমিকের অধিকার ছিল না। কিন্তু ঐক্য প্রক্রিয়ায় তাদের রাখা হয়নি।
তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে অনেকগুলো কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু শ্রম কমিশন নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। স্বাস্থ্যখাতসহ মানুষের জীবনের সঙ্গে গণসেবামূলক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান জড়িত প্রতিষ্ঠানের সংস্কার নিয়েও কোনও আলোচনা নেই। শুধু নির্বাচন কেন্দ্রিক ৬টি সংস্কার কমিশন নিয়ে ঐকমত্য কমিশন গঠন হয়েছে। সেখানেও গণতন্ত্রের জন্য উল্লেখ করার মতো কিছু নেই।
নাহিদ বলেন, জাতীয় ঐক্য তখন হয়, যখন সর্বস্তরের মানুষ এক হয়ে লড়াই করে। যার দৃষ্টান্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থানে দেখা গেছে। সেসময় কোনও রাজনৈতিক দলের ব্যানার ছিল না। শুধু ছাত্র-শ্রমিক এবং নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ ছিলেন। এনসিপি সবসময় সেই ধরনের ঐক্য গড়ে তুলতে চায়।
অনুষ্ঠানে এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদিবসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।