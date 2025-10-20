X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার বিচার দাবি ছাত্র ইউনিয়নের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১৫আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১৮
ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার বিচার দাবি ছাত্র ইউনিয়নের

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক সদস্য জুবায়েদ আহমেদ হত্যার বিচার দাবি করেছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। সোমবার (২০ অক্টোবর) বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা এবং সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন শুভ এক যৌথ বিবৃতিতে এ দাবি জানান।

নেতারা বলেন, জুবায়েদকে যে নৃশংস কায়দায় হত্যা করা হয়েছে, তা আমাদের স্তম্ভিত করে। আমরা জুবায়েদ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে হত্যাকারীদের বিচার দাবি করছি।

তারা বলেন, গত কয়েক মাস আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার আলম সাম্যকে হত্যা করা হয়। অভ্যুত্থানের পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে তোফাজ্জল হোসেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শামীম মোল্লা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আবদুল্লাহ আল মাসুদকে হত্যা করা হয়েছে। কোনও হত্যাকাণ্ডেরই বিচার আমরা দেখতে পাই নাই।

উপরন্তু, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হোসেন হত্যা মামলায় অভিযুক্ত সব আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণেই বার বার নৃশংস সব হত্যাকাণ্ড ঘটছে, জুবায়েদ হত্যাকাণ্ড তার সবশেষ উদাহরণ। আগের হত্যাকাণ্ডগুলোর সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা গেলে জুবায়েদকে নৃশংসভাবে হত্যার শিকার হতে হতো না।

বিবৃতিতে জোবায়েদ হত্যাসহ সব হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করে নেতারা বলেন, আমরা অবিলম্বে জুবায়েদসহ সব হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করছি। আমরা বাংলাদেশকে সন্ত্রাসের চারণভূমি হিসেবে দেখতে চাই না।

