আইআরআই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের বৈঠক

ঢাকায় সফররত ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইন্সটিটিউট (আইআরআই) প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
বুধবার (২২ অক্টোবর) রাজধানীর হোটেল ওয়েস্টিনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক দর্শন, দলীয় কাঠামো, চলমান কার্যক্রম, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতি, সংসদ সদস্য প্রার্থিতা নির্ধারণ প্রক্রিয়া, নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং তরুণদের সম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনা হয়।
আইআরআই প্রতিনিধি দলকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আসনভিত্তিক সমঝোতার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে চলমান সংলাপ ও সমঝোতা প্রক্রিয়া সম্পর্কেও প্রতিনিধি দলকে অবহিত করা হয়।
আইআরআই প্রতিনিধি দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অগ্রগতি, স্বচ্ছতা ও সংগঠনগত শৃঙ্খলার প্রশংসা করেন।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক প্রফেসর ড. বেলেল নুর আজিজি, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও আন্তর্জাতিক বিষয় উপদেষ্টা গোলাম মসিহ, ইসলামী যুব আন্দোলনের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইমতিয়াজ আহমেদ সজল, আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য সচিব মো. রাজন সিকদার উপস্থিত ছিলেন।
আইআরআই প্রতিনিধি দলে ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব ডিরেক্টর ক্রিস্টোফার জে. ফাসনার,
ইন্দো-প্যাসিফিক সিকিউরিটি প্রোগ্রামের সিনিয়র ফেলো ও পরিচালক লিসা কার্টিস, গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিশেষজ্ঞ জেসিকা কিগান, আইআরআই’র রেসিডেন্ট প্রোগ্রাম ডিরেক্টর স্টিভ সিমা, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জামি স্পাইকারম্যান, আইআরআই’র রাজনৈতিক দল ও প্রচারাভিযান পরামর্শক জন ফ্লুহার্টি, পরামর্শক ড্যারিন বিইলেকি, প্রোগ্রাম পরামর্শক অমিতাভ ঘোষ।