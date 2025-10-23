দেশের বন্দর ব্যবস্থাপনা বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে কাল ‘ঢাকা সমাবেশ’

দেশের বন্দর ব্যবস্থাপনা বিদেশী কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার তৎপরতা বন্ধসহ আট দফা দাবিতে শুক্রবার রাজধানীতে ‘ঢাকা সমাবেশ’ করবে গণতন্ত্র মঞ্চের অন্যতম শরিক দল বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) বেলা ২টা ৩০ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই কর্মসূচি পালন করবে দলটি।
রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য আকবর খান জানান, সমাবেশের পর ঢাকার রাজপথে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হবে। পার্টির ১০ সহস্রাধিক নেতাকর্মী ও সমর্থকরা এই সমাবেশ ও গণমিছিলে অংশগ্রহণ করবেন। সমবেতকণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সমাবেশ শুরু হবে।
তিনি জানান, জনগণের জীবন জীবিকা নিশ্চিত, বাজার সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম বন্ধ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সমগ্র প্রশাসন ঢেলে সাজানো, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দখলদারিত্ব উচ্ছেদ, দেশের বন্দর ব্যবস্থাপনা বিদেশী কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার তৎপরতা বন্ধ, গণঅভ্যুত্থানের গণআকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন ও নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার ৮ দফা দাবিতে এই সমাবেশ ও গণমিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করবেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। সমাবেশে পার্টির রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য বহ্নিশিখা জামালী, আকবর খান, আবু হাসান টিপু, আনছার আলী দুলাল, মীর মোফাজ্জল হোসেন মোশতাক, মাহমুদ হোসেনসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন।
সমাবেশের পর গণমিছিল হাইকোর্ট, তোপখানা রোড, দৈনিক বাংলা, নয়া পল্টন, বিজয়নগর হয়ে সেগুনবাগিচায় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হবে।