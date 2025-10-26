X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইসির নিবন্ধন পেলো বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি, প্রতীক হাতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৫আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৫
ইসির নিবন্ধন পেলো বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি, প্রতীক হাতি

আদালতের আদেশে নতুন দল হিসেবে নিবন্ধন পেয়েছে বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (বিআরপি)। দলীয় প্রতীক হিসেবে তারা পেয়েছে হাতী।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) বিআরপির চেয়ারম্যান কেএম আবু হানিফ হৃদয়ের হাতে নিবন্ধন সনদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ সই করা প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন সূত্রে গত ২৩ জুলাই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) বিধান অনুযায়ী, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টিকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ইসি রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন করেছে। দলের জন্য হাতী প্রতীক সংরক্ষণ করা হয়েছে। দলটির নিবন্ধন নম্বর ৫৭।

পার্টির চেয়ারম্যান কেএম আবু হানিফ হৃদয় বলেন, গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে। আমি ন্যায় বিচার পেয়েছি।

উল্লেখ্য, এ নিয়ে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা দাঁড়ালো ৫৩টি (আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত)। নবম সংসদ নির্বাচনের আগে ২০০৮ সালে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন প্রথা চালু হয়। এ পর্যন্ত ৫৭টি দল ইসির নিবন্ধন পেলেও পরে বিভিন্ন কারণে আদালতের নির্দেশে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ পাঁচটি দলের নিবন্ধন বাতিল হয়। সম্প্রতি আদালতের আদেশে জামায়াতে ইসলামী নিবন্ধন ফিরে পায়।

/এএজে/আরকে/
বিষয়:
ইসি
সম্পর্কিত
‘আরপিও সংশোধনী বিএনপির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়’
নির্বাচন কমিশনকে বিএনপির ‘৩৬ প্রস্তাব’
বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক নির্বাচন হবে বাংলাদেশে: জার্মান রাষ্ট্রদূত
সর্বশেষ খবর
সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে বইমেলা যাতে সুন্দর হয়: প্রেস সচিব
সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে বইমেলা যাতে সুন্দর হয়: প্রেস সচিব
জুলাই সনদ প্রশ্নে আমরা এখনও আপসহীন: সারজিস আলম
জুলাই সনদ প্রশ্নে আমরা এখনও আপসহীন: সারজিস আলম
গভীর সমুদ্রে অভিযান চালাবে চীনের এআই জেলিফিশ রোবট
গভীর সমুদ্রে অভিযান চালাবে চীনের এআই জেলিফিশ রোবট
মেট্রোরেল দুর্ঘটনা তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি
মেট্রোরেল দুর্ঘটনা তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি
সর্বাধিক পঠিত
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media