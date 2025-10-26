ইসির নিবন্ধন পেলো বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি, প্রতীক হাতি

আদালতের আদেশে নতুন দল হিসেবে নিবন্ধন পেয়েছে বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (বিআরপি)। দলীয় প্রতীক হিসেবে তারা পেয়েছে হাতী।
রবিবার (২৬ অক্টোবর) বিআরপির চেয়ারম্যান কেএম আবু হানিফ হৃদয়ের হাতে নিবন্ধন সনদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ সই করা প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন সূত্রে গত ২৩ জুলাই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) বিধান অনুযায়ী, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টিকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ইসি রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন করেছে। দলের জন্য হাতী প্রতীক সংরক্ষণ করা হয়েছে। দলটির নিবন্ধন নম্বর ৫৭।
পার্টির চেয়ারম্যান কেএম আবু হানিফ হৃদয় বলেন, গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে। আমি ন্যায় বিচার পেয়েছি।
উল্লেখ্য, এ নিয়ে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা দাঁড়ালো ৫৩টি (আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত)। নবম সংসদ নির্বাচনের আগে ২০০৮ সালে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন প্রথা চালু হয়। এ পর্যন্ত ৫৭টি দল ইসির নিবন্ধন পেলেও পরে বিভিন্ন কারণে আদালতের নির্দেশে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ পাঁচটি দলের নিবন্ধন বাতিল হয়। সম্প্রতি আদালতের আদেশে জামায়াতে ইসলামী নিবন্ধন ফিরে পায়।