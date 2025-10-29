X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জুলাই সনদকে রাজনৈতিক ফাঁকা বুলি মনে করে না এনসিপি, আইনি ভিত্তির দাবি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১১আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১১
কথা বলছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, জুলাই সনদকে রাজনৈতিক সমঝোতার ফাঁকা বুলি মনে করছি না। সাধারণ কোনও দলীল হিসেবেও দেখি না। তাই এর আইনি ভিত্তি অবশ্যই থাকতে হবে।

আমরা বলেছিলাম, সনদ বাস্তবায়ন আদেশের খসড়া দেখেই সই করার বিষয়টি বিবেচনা করবো। আমাদের আপসহীন অবস্থানের কারণে ঐকমত্য কমিশন সরকারের কাছে এ বিষয়ে সুপারিশ করেছে। আইনি ভিত্তি সম্পন্ন আদেশের খসড়া সরকার গ্রহণ করলে সনদ স্বাক্ষরের বিষয়ে অগ্রগতি তৈরি হবে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটর দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, সনদের আইনি ভিত্তির বিষয়ে ঐকমত্য কমিশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। সুপারিশে কমিশন দুই ধরনের সংস্কারের স্বতন্ত্র বাস্তবায়ন রূপরেখা দিয়েছে। সংবিধান সম্পর্কিত নয়, এমন সংস্কারের বিষয়ে প্রজ্ঞাপন ও সংবিধান সংশ্লিষ্ট খসড়ার সুপারিশ করেছে কমিশন। তিনি বিলম্ব না করে এসব প্রস্তাব বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে সরকারকে আহ্বান জানান।

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, প্রস্তাব-১ এর কয়েকটি জায়গায় ভাষাগত অস্পষ্টতা রয়েছে, তা অবশ্যই নিরসন করতে হবে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের প্রথম ঘোষণাটি, অর্থাৎ প্রস্তাব-১ গ্রহণ করার মাধ্যমে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করতে হবে।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, সুপারিশে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের ক্ষমতাবলে ‘জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ-২০২৫’ এর দুটি খসড়া রয়েছে; যা জারি করার কথা বলা হয়েছে। প্রথমটিতে বলা হয়, আগামী সংসদের সংবিধান সংস্কার পরিষদ ২৭০ দিনের মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন না করলে অন্তর্বর্তী সরকারের তৈরি করে রেখে যাওয়া সংবিধান সংশোধনের খসড়া বিল পাস বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে, পরিষদ ২৭০ দিনে জাতীয় সনদ অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার করবে।

তিনি বলেন, ৪৮টি সংস্কার প্রস্তাব সংবিধান সম্পর্কিত। এই সংস্কার সময়ের বাস্তবায়নের রূপরেখা নিয়েই এতদিন আলাপ-আলোচনা হয়েছে। একে কমিশন দুটি স্বতন্ত্র খসড়া সুপারিশ দিয়েছে। এনসিপি মনে করে, প্রথম খসড়া তথা প্রস্তাব-১ বাস্তবায়নের পথে সরকারকে যেতে হবে। কারণ, এখানে (৮) এর উপধারায় বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংবিধান সংস্কার পরিষদ কার্য সম্পাদন না করতে পারলে সংবিধান সংস্থার বিল পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

তিনি আরও বলেন, সংবিধান সংস্থার আইন রূপে কার্যকর হবে। আমরা মনে করি, সনদের ওপর গণভোটের রায় বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা তৈরিতে এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় সুপারিশ। তাই প্রস্তাব-২ নয়, সরকারকে কমিশন প্রস্তাবিত প্রস্তাব এককে বাস্তবায়নের রূপরেখা হিসেবে নিতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন– এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার, খালেদ সাইফুল্লাহ, জাবেদ রাসিন ও যুগ্ম সদস্য সচিব জহিরুল ইসলাম মুসাসহ কেন্দ্রীয় নেতারা।

/এমকে/আরকে/
বিষয়:
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিজুলাই সনদ
সম্পর্কিত
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ নিয়ে ক্ষুব্ধ বিএনপি
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে অস্পষ্টতা রয়েই গেলো, নতুন বিশ্লেষণ দলগুলোর
শহীদ মিনারে গিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ঘোষণা দিন: প্রধান উপদেষ্টাকে নাসিরউদ্দীন পাটোয়ারী
সর্বশেষ খবর
মোহাম্মদপুরে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ২১
মোহাম্মদপুরে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ২১
গাজীপুরের কালিগঞ্জ পৌর-মেয়রসহ আ.লীগের ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার
গাজীপুরের কালিগঞ্জ পৌর-মেয়রসহ আ.লীগের ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার
বঙ্গোপসাগর থেকে ৭ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
বঙ্গোপসাগর থেকে ৭ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
প্রথমবার ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর ব্যাটার রোহিত
প্রথমবার ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর ব্যাটার রোহিত
সর্বাধিক পঠিত
বেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
জনবল কাঠামো ও এমিপিও নীতিমালা সংশোধনবেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
বুধবার থেকে টানা ৪৮ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
বুধবার থেকে টানা ৪৮ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media