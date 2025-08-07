শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তম ফোক রিয়েলিটি শো ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ফোক রিয়েলিটি শো ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’ আবারও নতুন আঙ্গিকে দর্শকদের সামনে ফিরে আসছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) একটি পাঁচতারকা হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ প্রতিযোগিতার পঞ্চম আসরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়।
স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মাছরাঙা টেলিভিশন এই অনুষ্ঠানের সম্প্রচার করবে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের সিইও মোহাম্মদ সাঈদ, মিডিয়াকম লিমিটেডের সিইও এবং মাছরাঙা টেলিভিশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অজয় কুমার কুণ্ডু এবং স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের হেড অব মার্কেটিং ড. জেসমিন জামান।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’ শুধুমাত্র একটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা নয়, বরং বাংলার লোকসংগীতের ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং নতুন প্রজন্মের কাছে এই সাংস্কৃতিক ধারা পৌঁছে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ২০১৩ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে এ শো দেশের অসংখ্য তরুণ প্রতিভাকে মঞ্চে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে এবং বাউল ও লোকসংগীতের মূল ধারাকে পুনর্জীবিত করতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।
‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’র’ ইউটিউব চ্যানেলে প্রায় দুই লাখ সাবস্ক্রাইবার ও পাঁচ কোটি ভিউ রয়েছে, যা ডিজিটাল মাধ্যমে লোকসঙ্গীতের প্রসারে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। শো-এর জনপ্রিয় গানগুলো স্পটিফাইসহ আন্তর্জাতিক অডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মেও প্রকাশিত হয়েছে, ফলে ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’ বৈশ্বিক পরিসরে লোকসংগীতের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, ‘লোকগানের শুদ্ধ সংকলন’ শিরোনামে একটি বই প্রকাশের মাধ্যমে সঙ্গীত আর্কাইভ করা হয়েছে।
অডিশন পর্ব শেষে নির্বাচিত প্রতিযোগীরা অংশ নেবেন গ্রুমিং সেশন এবং মাস্টার সিলেকশনে, যেখান থেকে বাছাই করা প্রতিভারাই সুযোগ পাবেন স্টুডিও রাউন্ডে পারফর্ম করার। এবারের আসরে বিচারক হিসেবে থাকছেন শফি মণ্ডল, পার্থ বড়ুয়া এবং নিগার সুলতানা সুমি।
‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’ শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, এটি নতুন শিল্পীদের জন্য আত্মবিশ্বাস তৈরির পাশাপাশি দেশবিদেশে নিজেকে একজন প্রকৃত শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলার পথ তৈরি করে দেয়। ইতি ইব্রাহীম, কামরুজ্জামান রাব্বী এবং নয়ন সূত্রধরের মতো শিল্পীরা এই মঞ্চ থেকে উঠে এসে বাংলার লোকসঙ্গীতে নতুন অধ্যায় সূচনা করেছেন। এই আয়োজনে প্রতিযোগীদের গানের স্বত্ব, রয়্যালটি এবং ন্যায্য মূল্যায়ন নিশ্চিত করা হয়, যা তাদের জন্য একটি পেশাদার শিল্পীজীবনের ভিত্তি তৈরি করে দেয়।
“বাউল সুরে দেখাও তোমার ম্যাজিক!”-এ অংশ নিতে www.magicbauliana.com.bd ওয়েভসাইটে ভিজিট করতে হবে অথবা ০৮০০০৮৮৮০০০ নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।