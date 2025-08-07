ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে জানানো হয়, দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে জ্যেষ্ঠ নির্বাহীরা এতে অংশ নেন। তারা আধুনিক তথ্য ব্যবস্থা কীভাবে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে, কৌশল প্রণয়নে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করছে সে বিষয়ে নিজেদের মতামত দেন।
অনুষ্ঠানে সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন—মাইক্রোসফট বাংলাদেশের কান্ট্রি লিড মো. ইউসুফ ফারুক, ডেটা এআই সলিউশনস লিমিটেডের হেড অব বাংলাদেশ রিয়াজ উদ্দিন খান, ক্রিস্টাল গ্রেইনস লিমিটেডের (নিউজিল্যান্ড ডেইরি) সিইও মাসুম উদ্দিন খান, বিকাশ লিমিটেডের ইভিপি এবং হেড অফ ডিজিটাল অ্যাসেটস অ্যান্ড কমিউনিকেশনস ইশতিয়াক শাহরিয়ার, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের সিনিয়র লেকচারার বুশরা হুমায়রা এশা।
আলোচকরা ব্যবসায়িক উদ্ভাবন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ডেটা, ডিজিটাল সমাধান এবং ইন্টেলিজেন্ট সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তারা কীভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করা যায়, প্রক্রিয়াগুলোকে আরও সহজ করা যায় এবং বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা তৈরি করা যায়—সে বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানটি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের জন্য একটি চমৎকার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে, যেখানে তারা শিল্প বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে বিকাশমান প্রযুক্তি খাতের ব্যবহার এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এর প্রভাব সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা লাভ করেছেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।