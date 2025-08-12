X
এবিবি-র ভাইস চেয়ারম্যান মামদুদুর রশীদ, ট্রেজারার মারুফ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৪আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৪
মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ ও শেখ মোহাম্মদ মারুফ

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ লিমিটেডের (এবিবি) ১৭৭তম বোর্ড অব গভর্নরস সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সবার মতামতে ৭ সদস্যের জায়গায় আরও ১০টি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও কে এবিবি’র বোর্ড অব গভর্নরসের অন্তর্ভুক্ত করে মোট ১৭ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়।

গত ৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার (১১ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন এবিবি’র চেয়ারম্যান এবং সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন।

এছাড়া, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ এবিবি’র ভাইস চেয়ারম্যান এবং ঢাকা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শেখ মোহাম্মদ মারুফ ট্রেজারার পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

/এমকেএইচ/
