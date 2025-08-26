X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
ডেঙ্গু বিষয়ে ‘স্বপ্ন’র সচেতনতা

বাংলা ড্রিবিউন ডেস্ক
২৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৮আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৮
ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে ‘স্বপ্ন’র কার্যক্রম

দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ শুরু হয়েছে দুই দশকের বেশি সময় ধরে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১১৮ জনের এবং হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৯ হাজার ৫১৪ জন। গত জুলাইতে যখন মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে এগিয়ে আসে ‘স্বপ্ন’।
 
সম্প্রতি  মিরপুর ও মোহাম্মাদপুরে এলাকায় ডেঙ্গু সচেতনতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে চেইন সুপারশপটি। লক্ষ্য ছিল একটাই, গ্রাহক ও আশপাশের পরিবারগুলোকে ডেঙ্গুর প্রজনন ক্ষেত্র শনাক্তে সহায়তা এবং সেগুলো ধ্বংস করা।

‘স্বপ্ন’ এই ক্যাম্পেইনে ২ হাজার লিফলেট বিতরণ করে, যেখানে সহজে ডেঙ্গু প্রতিরোধের পরামর্শ দেওয়া হয়। হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমেও স্থানীয় বাসিন্দাদের ডেঙ্গুর ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

একইসঙ্গে ‘স্বপ্ন’র ২০ জন স্টাফ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে এলাকা পরিষ্কার করেন। তারা নারকেলের খোসা, পলিব্যাগ, ভাঙা বোতল ও অন্যান্য আবর্জনা সরিয়ে ফেলেন এবং সম্ভাব্য প্রজনন স্থলগুলোতে মশা নিধনের ওষুধ স্প্রে করেন। সবকিছুই সম্পন্ন করা হয় নিরাপত্তা প্রটোকল মেনে, মাস্ক ও গ্লাভস ব্যবহার করে।

স্থানীয় বাসিন্দারা ‘স্বপ্ন’র এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এদিকে, মশক নিধন জাতীয় বেশ কিছু পণ্যে ডিসকাউন্ট দিয়ে বিক্রি করে ‘স্বপ্ন’।

ডেঙ্গু আপডেট
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
