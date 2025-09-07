X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইউল্যাবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৪আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৪
আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে একটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)। এতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

আলোচনা সভা শুরু হয় ইউল্যাবের রেজিস্ট্রার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. ফয়জুল ইসলামের (অব.) প্রারম্ভিক বক্তব্যের মাধ্যমে।

‘মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা: আজকের সময়ে প্রাসঙ্গিকতা’ শীর্ষক এই আলোচনায় মূল বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউল্যাব স্কুল অব বিজনেসের সহকারী অধ্যাপক ড. কাজী মোহাম্মদ তারেক।

তিনি মহানবী (সা.)-এর দয়া, ন্যায়বিচার, সততা ও বিনয়ের জীবনাচরণকে ব্যক্তিজীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে ধারণ করার আহ্বান জানান।

এরপর দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণ কামনা করেন অংশগ্রহণকারীরা।

/এমএইচআর/
বিষয়:
ইউল্যাববিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি কমাতে কাজ করবে ইউজিসি-ইউএন উইমেন
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস শিক্ষা উপদেষ্টার
হিটের ১৫১ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে ইউজিসির চুক্তি
সর্বশেষ খবর
মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে হতাশা বিরাজ করছে: মান্না
মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে হতাশা বিরাজ করছে: মান্না
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
‘আমরা জমিদার’ বলা সেই জামায়াত নেতাকে আমিরের পদ থেকে অব্যাহতি
‘আমরা জমিদার’ বলা সেই জামায়াত নেতাকে আমিরের পদ থেকে অব্যাহতি
ডাকসু নির্বাচন: ৯ সেপ্টেম্বর ঢাবি ক্যাম্পাসে চলবে শাটল সার্ভিস
ডাকসু নির্বাচন: ৯ সেপ্টেম্বর ঢাবি ক্যাম্পাসে চলবে শাটল সার্ভিস
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media