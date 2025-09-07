ইউল্যাবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে একটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)। এতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
আলোচনা সভা শুরু হয় ইউল্যাবের রেজিস্ট্রার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. ফয়জুল ইসলামের (অব.) প্রারম্ভিক বক্তব্যের মাধ্যমে।
‘মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা: আজকের সময়ে প্রাসঙ্গিকতা’ শীর্ষক এই আলোচনায় মূল বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউল্যাব স্কুল অব বিজনেসের সহকারী অধ্যাপক ড. কাজী মোহাম্মদ তারেক।
তিনি মহানবী (সা.)-এর দয়া, ন্যায়বিচার, সততা ও বিনয়ের জীবনাচরণকে ব্যক্তিজীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে ধারণ করার আহ্বান জানান।
এরপর দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণ কামনা করেন অংশগ্রহণকারীরা।