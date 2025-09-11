যমুনা ফিউচার পার্কে সাবু শপের নতুন আউটলেট উদ্বোধন

স্কিনকেয়ার খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে অন্যতম সাবু শপ যমুনা ফিউচার পার্কে নতুন আউটলেট উদ্বোধন করেছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর এ আউটলেট উদ্বোধন করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, উচ্চমানের স্কিনকেয়ার সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহে সাবু শপ গত সাত বছরে অনলাইন ও অফলাইনে সুনাম তৈরি করেছে; যা একটি অনলাইন স্টোর হিসেবে শুরু হয়েছিল, এখন তা হয়ে উঠেছে একটি বিশ্বস্ত জাতীয় ব্র্যান্ড, যার একাধিক আউটলেট ঢাকা ও দেশের বাইরেও বিস্তৃত।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন নূরা সুলতানার সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং তুরস্কের এসকেআর হার্বানিকসের বিজনেস রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর অ্যাস্থেটিশিয়ান ও ডার্মাটোলজিস্ট ড. ফাইক্কা রিয়াসাত; এসকেআর হার্বানিকসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জুলকিফাল; লুনা গ্রুপের পরিচালক ড. এম কালিম খালিদ চৌধুরী; মালয়েশিয়ার কিউসিএম কসমেটিকস ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা আলি; থাইল্যান্ডের টোনো ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা পি টোনো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও যোগ দেন যমুনা গ্রুপের পরিচালক ড. মোহাম্মদ আলমগীর আলম; সহকারী মহাব্যবস্থাপক রুহুল কে সাগর।
সাবু শপের চেয়ারপারসন সাবরিনা খাতুন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শরীফুল ইসলাম বলেন, আমরা চাই, ঢাকা থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও আসল স্কিনকেয়ার পণ্য ব্যবহার করতে পারুক। যমুনা ফিউচার পার্কে এই আউটলেট শুধু একটি সম্প্রসারণ নয়, বরং সবার কাছে আসল সৌন্দর্য সমাধান পৌঁছে দেওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।