বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
সন্তান খাবে শাকসবজি আনন্দ নিয়ে, অর্গানিক নিউট্রিশন নিয়ে এলো ‘কারকুমা ভেজস্প্রেড’

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৬আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৬
আনুষ্ঠানিকভাবে এটির উদ্বোধন করেন অর্গানিক নিউট্রিশন লিমিটেডের দুই পরিচালক ইফতেখার রশিদ ও এনায়েত রশিদ

অর্গানিক নিউট্রিশন লিমিটেড-এর ব্র্যান্ড কারকুমা মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) ঢাকার একটি হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলো তাদের নতুন পণ্য ‘কারকুমা ভেজস্প্রেড’। উদ্বোধন করেন অর্গানিক নিউট্রিশন লিমিটেডের দুই পরিচালক ইফতেখার রশিদ ও এনায়েত রশিদ।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির কার্যনির্বাহী পরিচালক অরুণ কুমার মন্ডল, চিফ অপারেটিং অফিসার মো. মাহবুবুর রহমান, হেড অব সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং রোহান আহমেদ, সেলস ম্যানেজার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ব্র্যান্ড ম্যানেজার তন্ময় মিশ্রসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

কারকুমা ভেজস্প্রেড তৈরি হয়েছে পুষ্টিসমৃদ্ধ পালং-শাক, ব্রকলি, মালবেরি এবং গাজরের মতো সবজি দিয়ে। এতে বাড়তি স্বাদ ও পুষ্টি যোগ হয়েছে হেজেলনাট ও কোকোয়া বিনস থেকে। এটি বিশেষ করে সেই সব শিশুদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা সবজি খেতে পছন্দ করে না। এটি বাংলাদেশের পুষ্টি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর সমাধান বলে মনে করছে প্রতিষ্ঠানটি।

অনুষ্ঠানে অর্গানিক নিউট্রিশন লিমিটেডের পরিচালক ইফতেখার রশিদ বলেন, ‘স্বাস্থ্যকর খাবারও যে সুস্বাদু হতে পারে, সেই ধারণা থেকেই আমরা এই পণ্যটি তৈরি করেছি। আমাদের লক্ষ্য হলো এমন একটি পণ্য দেওয়া, যা একইসঙ্গে মজাদার এবং শিশুদের সঠিক বিকাশে সহায়ক।’

তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে এই পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের মতো আন্তর্জাতিক বাজারেও রফতানির পরিকল্পনা রয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি মাইলফলক হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

এই ভেজস্প্রেডটি দেশব্যাপী বিভিন্ন গ্রোসারি শপ, সুপার শপ এবং জনপ্রিয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে।

সবজি বাজার
