বাজারে এলো সাশ্রয়ী মূল্যের ‘আকিজ ড্রিংকিং ওয়াটার’

সম্প্রতি অ্যাক্টিভ পালস হাফ ম্যারাথনের এক্সপোতে এক জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড উদ্বোধন করলো নতুন ড্রিংকিং ওয়াটার ব্র্যান্ড “আকিজ ড্রিংকিং ওয়াটার”। রাজধানীর হোটেল রেনেসাঁর বলরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নতুন ব্র্যান্ডটির আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করা হয়। পাশাপাশি, অ্যাক্টিভ পালস হাফ ম্যারাথনের অফিশিয়াল ড্রিংকিং ওয়াটার পার্টনারও হলো আকিজ ড্রিংকিং ওয়াটার।
আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও সর্বাধুনিক বোতলজাত পানি উৎপাদন লাইন প্রতিষ্ঠা করে “সাশ্রয়ী মূল্যে সবার জন্য বিশুদ্ধ পানি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রথম ধাপে বাজারে এসেছে ৩০০ মিলি আকিজ ড্রিংকিং ওয়াটার, যার মূল্য মাত্র ১০ টাকা। তবে এই বোতলে থাকছে বাড়তি ১০% পানি—অর্থাৎ ভোক্তারা ৩৩০ মিলি বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছেন মাত্র ১০ টাকায়। যেখানে ২০ টাকার বোতলজাত পানি অনেকের কাছে ব্যয়বহুল মনে হয়, সেখানে আকিজ ড্রিংকিং ওয়াটার সাধারণ ভোক্তাদের জন্য সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে জায়গা করে নেবে। খুব শিগগিরই বাজারে আসছে ৫০০ মিলি এবং ২ লিটার আকিজ ড্রিংকিং ওয়াটারও।
উদ্বোধনী আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের সিইও সৈয়দ জহুরুল আলম, সিএমও মাইদুল ইসলাম, সিনিয়র ব্র্যান্ড ম্যানেজার আবদুল আজিজসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে সিইও সৈয়দ জহুরুল আলম বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য একটাই—সাশ্রয়ী মূল্যে সবার হাতে বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে দেওয়া। আমরা এই লক্ষ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, খুব দ্রুতই আকিজ ড্রিংকিং ওয়াটার দেশের মানুষের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠবে।’