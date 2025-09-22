সুপার ব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেলো যমুনা ফ্যান

যমুনা গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান যমুনা ইলেকট্রনিকসের পণ্য যমুনা ফ্যান সুপার ব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেয়েছে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ২০২৫-২০২৬ প্রদান করা হয়। যমুনা ফ্যানের পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন যমুনা গ্রুপের গ্রুপ পরিচালক সুমাইয়া রোজালিন ইসলাম। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সুমাইয়া রোজালিন ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের সুপার ব্র্যান্ডের পুরস্কার পাওয়া নিঃসন্দেহে এক বিশাল অর্জন। এই স্বীকৃতি কেবলমাত্র আমাদের ব্র্যান্ডের বিজয় নয়; এটি আমাদের যাত্রাপথের প্রতিটি সহযাত্রীর কঠোর পরিশ্রম, আবেগ ও অঙ্গীকারের স্বীকৃতি। আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামকে এমন মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতির জন্য। আপনাদের এই আয়োজন আমাদের সবাইকে আরও উচ্চ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করবে।
অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন– যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইল লিমিটেডের হেড অব বিজনেস মো. সাজ্জাদুল ইসলাম, মার্কেটিং ডিরেক্টর সেলিম উল্যা সেলিম, হেড অব আইটি মেহেদী হাসান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পাবলিক রিলেশন) রুহুল কে সাগর।