সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সানসিল্ক বাংলাদেশের উদ্যোগে হানিয়া আমিরের বাংলাদেশ সফর

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৪আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৪
গত শনিবার সন্ধ্যায় তারকাবহুল এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন এই অভিনেত্রী/ সানসিল্ক বাংলাদেশের সৌজন্যে

পাকিস্তানি জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমিরের সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর নিয়ে ছিল বেশ আলোচনার ঝড়। সানসিল্ক বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত এই সফরে তিনি অংশ নেন একটি এক্সক্লুসিভ মিট অ্যান্ড গ্রিট সেশনে, যেখানে দেশের জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সেখানে হানিয়া নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এবং সানসিল্কের নতুন গ্লাস শাইন প্রোপোজিশন নিয়ে কথা বলেন, যা সবাইকে বেশ অনুপ্রাণিত করে।

অনুষ্ঠানটি ছিল শুধুমাত্র আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য, যেখানে উচ্ছ্বাস ও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ছোঁয়া স্পষ্ট ছিল। সফর শেষে হানিয়া আমির গতরাতে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন, তবে তার এই ভিজিটের স্মৃতি ও প্রভাব এখনও রয়ে গেছে আলোচনায়।

