X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নিউইয়র্কে মোস্তাফিজুর রহমানের একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০৬আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০৬
প্রদর্শনীতে রয়েছে ৪০টি আলোকচিত্র

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে শুরু হয়েছে আলোকচিত্রী মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের তৃতীয় একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে পিস সেন্টারের সেভ দ্য পিপল অডিটোরিয়ামে সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের জেনারেল সেক্রেটারি আফতাব উদ্দীন মান্নান, এনওয়াইসি কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ও বাংলাদেশ জ্যামাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সেভ দ্য পিপলের সিইও মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, নিউইয়র্কপ্রবাসী আলোকচিত্র সাংবাদিক জয় মণ্ডল, সানাউল হক, খোরশেদ আলম এবং ঢাকার কয়েকজন আলোকচিত্র সাংবাদিক ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন।

অতিথিরা প্রদর্শনীর আয়োজনকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য প্রশংসা করেন।

প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভেতর আড়ালে থাকা শান্তিকে প্রতিফলিত করে এমন ৪০টি আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে। প্রতিটি ছবিই শান্তি, সৌহার্দ্য, দৃঢ়তা ও আশার আলাদা আলাদা গল্প বহন করছে।

আলোকচিত্রী মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘এই ৪০টি ছবির মাধ্যমে আমি চেষ্টা করেছি বাংলাদেশের মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে লুকিয়ে থাকা শান্তির আবহকে তুলে ধরতে। প্রতিটি ছবি একেকটি ছোট গল্প, যেখানে রয়েছে সৌহার্দ্য, দৃঢ়তা আর আশার প্রতিচ্ছবি।’

তিনি আরও বলেন, ‘শান্তি শুধু সংঘাতের অনুপস্থিতিই নয়; এটি ন্যায়বিচার, মর্যাদা এবং মানবিক সহমর্মিতার উপস্থিতি। আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসে আমার ছবিগুলো সেই বার্তাই স্মরণ করিয়ে দিক।’

প্রদর্শনীতে রয়েছে ৪০টি আলোকচিত্র

অলাভজনক সংগঠন ‘সেভ দ্য পিপল’আয়োজিত এ প্রদর্শনী আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

এ আয়োজনের সহযোগিতায় রয়েছে ইউনাইটেড ন্যাশন অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ–কুইন্স চ্যাপ্টার, পিস সেন্টার অব ইউএসএ এবং ইন্টারফেইথ সেন্টার অব ইউএসএ।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, এই প্রদর্শনী নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি ছাড়াও বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীদের কাছে বাংলাদেশের শান্তির বার্তা পৌঁছে দেবে।

/এম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চান পুতিন
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চান পুতিন
‘জরিমানা ছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভালো হয় না’
‘জরিমানা ছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভালো হয় না’
নিউইয়র্কে মোস্তাফিজুর রহমানের একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী
নিউইয়র্কে মোস্তাফিজুর রহমানের একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী
ব্যালন ডি’অর জয়ী দেম্বেলে, ‘এটা কখনও আমার ব্যক্তিগত লক্ষ্য ছিল না’
ব্যালন ডি’অর জয়ী দেম্বেলে, ‘এটা কখনও আমার ব্যক্তিগত লক্ষ্য ছিল না’
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
‘সূচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
‘সূচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media