এআইইউবি চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল অনুষ্ঠিত

এআইইউবি চ্যাম্পিয়নস লিগ (এসিএল) ২০২৫-এর ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর এআইইউবি ক্যাম্পাসে এ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল ম্যাচে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড (সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগ-এফএসটি) টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে এফসি বার্সেলোনাকে (কলা ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ-এফএএসএস) হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা অর্জন করে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, তৃতীয় স্থান অর্জন করে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ (এফবিএ)। রিয়াল সোসিয়েদাদ (এফএসটি) ‘ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ডে’ ভূষিত হয়। নারী শিক্ষার্থীদের ম্যাচে ইন্টার মায়ামি রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে জয়লাভ করে।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন এআইইউবির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান নাদিয়া আনোয়ার। এ সময় আরও ছিলেন– এআইইউবির ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. সাইফুল ইসলাম, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আবদুর রহমান, রেজিস্ট্রার ড. জাহিদুল ইসলাম খান প্রমুখ।