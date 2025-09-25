X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
জেসিআই ঢাকা হেরিটেজের উদ্যোগে প্রকল্প ‘অঙ্কুরিত’ উদ্বোধন

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪৫আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪৭
জেসিআই ঢাকা হেরিটেজ সম্প্রতি তাদের তৃতীয় প্রকল্প ‘অঙ্কুরিত’ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা হোপ’৮৭ এবং শ্রীলঙ্কা সরকারের ন্যাশনাল ইউথ সার্ভিস কাউন্সিলের সহযোগিতায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভার্টিকাল গার্ডেনিংয়ের ধারণার সঙ্গে পরিচিত করা হয়েছে। হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের শেখানো হয়েছে কীভাবে মাইক্রোগ্রিনস চাষ এবং তা বিক্রির মাধ্যমে টেকসই আয়ের সুযোগ তৈরি করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হওয়ার অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং টেকসই কৃষি উদ্যোগ গড়ে তোলাই মূল উদ্দেশ্য।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেয় শ্রীলঙ্কার যুব প্রতিনিধি দল। তারা নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ধরনের কার্যক্রম চালুর প্রতিশ্রুতি দেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে ভবিষ্যতে যুব বিনিময় কর্মসূচি ও সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়।

প্রথম ধাপে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে। আগামী ছয় মাস নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হবে। সফল বাস্তবায়নের পর ধাপে ধাপে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রকল্পটি সম্প্রসারণ করা হবে।

/আরকে/
