বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
শীতকালীন সেমিস্টারের নবীন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানালো ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৯আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৯
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির নবীনবরণ অনুষ্ঠান

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে নানান আয়োজনে শীতকালীন সেমিস্টারের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আফতাবনগরে এই নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এই সেমিস্টারে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে প্রায় ১ হাজার ৮০০ শিক্ষার্থীকে বরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে নবীনদের বরণ করে নেওয়ার পাশাপাশি তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী, অ্যাকাডেমিক কাঠামো, আচরণবিধি ও বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। এছাড়া শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ নিজ বিষয় উপযোগী করে আলাদা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এসব অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে যোগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন; উপাচার্য, অধ্যাপক ড. শামস রহমান; উপ-উপাচার্য, অধ্যাপক ড. এম আশিক মোসাদ্দিক; কোষাধ্যক্ষ, এয়ার কমোডর (অব.) ইশফাক ইলাহী চৌধুরী।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস রূপালী চৌধুরী। আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারপারসন, শিক্ষকেরা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা নবীন শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষতার এই সময়কে গুরুত্ব দিয়ে নিজেকে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। একইসঙ্গে লেখাপড়াকে শুধুমাত্র ভালো গ্রেডের জন্য নয়, নতুন কিছু শেখার আনন্দের মতো করে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস জীবনের চারপাশের পরিবেশ থেকে নানান কিছু শিখে জীবন গড়তে হবে।

নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য চমক ছিল ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডিপার্টমেন্ট অব স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার’ কর্তৃক আয়োজিত আকর্ষণীয় ‘ক্লাব ফেয়ার’। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত ২২টি
ক্লাব তাদের স্টল স্থাপন করে নিজেদের কার্যক্রম নতুন শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরে এবং তাদের সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হতে উৎসাহিত করে।

