X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাবর আলী ও তানভীর হোসাইনের সঙ্গে মাউন্ট মানাসলু-এ স্যাম বন্ড

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫২আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫২
স্যাম বন্ড স্পন্সর নিয়ে মাউন্ট মানাসলু-এর চুড়ায় বাবর আলী ও তানভীর হোসাইন

বাংলাদেশের গর্বিত পর্বতারোহী বাবর আলী ও তানভীর হোসেন সফলভাবে আরোহন করেছেন বিশ্বের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং পর্বত মাউন্ট মানাসলু। যার উচ্চতা ৮ হাজার ১৬৩ মিটার। এই অভিযানে তাদের সহযোগী ও স্পন্সর হিসেবে ছিল এডহেসিভ ব্র্যান্ড স্যাম বন্ড।

বুধবার (৮ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, ‘জোড়ায় শতভাগ আস্থা’—এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে স্যাম-বন্ড বিশ্বাস করে, প্রকৃত শক্তির প্রকাশ শুধু পণ্যের মানেই নয়, বরং সেই মানসিক দৃঢ়তায়, যা মানুষকে অসম্ভবকে সম্ভব করতে উদ্বুদ্ধ করে। বাবর আলী ও তানভীর হোসেনের এই অভিযাত্রা সেই দৃঢ় মানসিকতা ও সাহসিকতার এক অনন্য প্রতীক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্যামুদা স্পেক-কেম লিমিটেড ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশের কেমিক্যাল ও আঠা শিল্পে নির্ভরযোগ্য নাম। ২০২১ সালে স্যাম-বন্ড ব্র্যান্ডের সূচনা হয়, যা অল্প সময়ের মধ্যেই আঠা, থিনার, উড ল্যাকার এবং ডিওপি বাজারে শীর্ষস্থান দখল করেছে। এই অভিযানের মাধ্যমে স্যাম-বন্ড শুধু একটি ব্র্যান্ড নয়, বরং দেশের তরুণ প্রজন্মের অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। মাউন্ট মানাসলু অভিযানে বাবর ও তানভীরের সাফল্য বাংলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে এবং মেইড ইন বাংলাদেশ চেতনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

স্যাম-বন্ড পরিবার আশা করছে তাদের এই অর্জন দেশের তরুণ সমাজকে আরও সাহসী ও ইতিবাচক স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

/এমকেএইচ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
ইসিকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য ও গঠনতন্ত্র দিলো জামায়াত
ইসিকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য ও গঠনতন্ত্র দিলো জামায়াত
‘সেফ এক্সিট খুঁজছি না, বাকিটা জীবন দেশেই কাটাবো’
‘সেফ এক্সিট খুঁজছি না, বাকিটা জীবন দেশেই কাটাবো’
জেট ফুয়েলের দাম বাড়লো
জেট ফুয়েলের দাম বাড়লো
সর্বাধিক পঠিত
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
উপদেষ্টা আসবেন বলে সংস্কার, জলে যাবে ২ কোটি টাকা
উপদেষ্টা আসবেন বলে সংস্কার, জলে যাবে ২ কোটি টাকা
স্বর্ণের দাম তিন বছরে দ্বিগুণ, কারণ কি শুধু বিশ্ববাজার?
স্বর্ণের দাম তিন বছরে দ্বিগুণ, কারণ কি শুধু বিশ্ববাজার?
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, এবার বেড়েছে রুপার দামও
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, এবার বেড়েছে রুপার দামও
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media