বাবর আলী ও তানভীর হোসাইনের সঙ্গে মাউন্ট মানাসলু-এ স্যাম বন্ড

বাংলাদেশের গর্বিত পর্বতারোহী বাবর আলী ও তানভীর হোসেন সফলভাবে আরোহন করেছেন বিশ্বের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং পর্বত মাউন্ট মানাসলু। যার উচ্চতা ৮ হাজার ১৬৩ মিটার। এই অভিযানে তাদের সহযোগী ও স্পন্সর হিসেবে ছিল এডহেসিভ ব্র্যান্ড স্যাম বন্ড।
বুধবার (৮ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, ‘জোড়ায় শতভাগ আস্থা’—এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে স্যাম-বন্ড বিশ্বাস করে, প্রকৃত শক্তির প্রকাশ শুধু পণ্যের মানেই নয়, বরং সেই মানসিক দৃঢ়তায়, যা মানুষকে অসম্ভবকে সম্ভব করতে উদ্বুদ্ধ করে। বাবর আলী ও তানভীর হোসেনের এই অভিযাত্রা সেই দৃঢ় মানসিকতা ও সাহসিকতার এক অনন্য প্রতীক।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্যামুদা স্পেক-কেম লিমিটেড ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশের কেমিক্যাল ও আঠা শিল্পে নির্ভরযোগ্য নাম। ২০২১ সালে স্যাম-বন্ড ব্র্যান্ডের সূচনা হয়, যা অল্প সময়ের মধ্যেই আঠা, থিনার, উড ল্যাকার এবং ডিওপি বাজারে শীর্ষস্থান দখল করেছে। এই অভিযানের মাধ্যমে স্যাম-বন্ড শুধু একটি ব্র্যান্ড নয়, বরং দেশের তরুণ প্রজন্মের অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। মাউন্ট মানাসলু অভিযানে বাবর ও তানভীরের সাফল্য বাংলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে এবং মেইড ইন বাংলাদেশ চেতনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
স্যাম-বন্ড পরিবার আশা করছে তাদের এই অর্জন দেশের তরুণ সমাজকে আরও সাহসী ও ইতিবাচক স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।