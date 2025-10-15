X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাতীয় ফার্নিচার মেলায় বার্জার পেইন্টস

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৬আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৬
জাতীয় ফার্নিচার মেলায় বার্জার পেইন্টস

পেইন্ট ব্র্যান্ড বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড ২০তম জাতীয় ফার্নিচার মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় এ মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই মেলা চলবে ১৪ থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকবে। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্জার পেইন্টস।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ফার্নিচার পেইন্টস শিল্পে উদ্ভাবন ও সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটাতে বার্জার পেইন্টস প্রদর্শন করছে তাদের অত্যাধুনিক ইনোভা উড কোটিং প্রোডাক্ট সিরিজ। জার্মান প্রযুক্তিনির্ভর এই প্রিমিয়াম পণ্যসারি কাঠ ও বোর্ড ভিত্তিক ফার্নিচারে দেয় টেকসই, উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ফিনিশ। ৭০টিরও বেশি রঙের বৈচিত্র্য নিয়ে ইনোভা উড কোটিং পাওয়া যাচ্ছে গ্লসি ও ম্যাট, দুই ধরনের প্রিমিয়াম ফিনিশে। এর তাপ ও পানিরোধী বৈশিষ্ট্য ফার্নিচারকে দাগ ও ক্ষয় থেকে রক্ষা করে, দীর্ঘস্থায়ী উজ্জ্বলতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

বার্জার পেইন্টস আরও প্রদর্শন করছে বার্জার উড কিপার; একটি স্বচ্ছ, উচ্চ-গ্লস, মডিফাইড আলকিড ভিত্তিক উড ভার্নিশ। এটি নতুন কাঠের পৃষ্ঠে বা পূর্বে শেলাক পলিশ করা কাঠে সমানভাবে প্রয়োগ করা যায়। জলরোধী ক্ষমতা, দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্ব, দ্রুত শুকানো, উচ্চ গ্লস রিটেনশন এবং তরল দাগ প্রতিরোধের ক্ষমতার কারণে এটি ঘরের ভেতরে বা বাইরের যেকোনও ফার্নিচারে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত। কাঠের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখে উডকিপার এনে দেয় স্বচ্ছ গ্লসি বা ম্যাট ফিনিশ।

/আরকে/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
মিরপুরে আগুন: ঢাকা মেডিক্যালে স্বজনদের আহাজারি
মিরপুরে আগুন: ঢাকা মেডিক্যালে স্বজনদের আহাজারি
দেশে আন্তর্জাতিক মানের সবুজ কারখানা ২৬৮টি
দেশে আন্তর্জাতিক মানের সবুজ কারখানা ২৬৮টি
চাকসু নির্বাচন: ব্রেইল ব্যালট না থাকায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটারদের উদ্বেগ
চাকসু নির্বাচন: ব্রেইল ব্যালট না থাকায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটারদের উদ্বেগ
বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশের পর ওয়ানডের শীর্ষ বোলার এখন রশিদ
বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশের পর ওয়ানডের শীর্ষ বোলার এখন রশিদ
সর্বাধিক পঠিত
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
চীনের মরুতে সামুদ্রিক মাছ
চীনের মরুতে সামুদ্রিক মাছ
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media