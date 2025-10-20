কুবিতে চতুর্থ আন্তর্জাতিক বিএসএসসিআর সম্মেলনের ইউল্যাব শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) অনুষ্ঠিত হয়েছে চতুর্থ আন্তর্জাতিক বিএসএসসিআর সম্মেলন। গত ১৬-১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের পাঁচটি দেশের মোট ১৭০ জন গবেষক তাদের গবেষণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তাদের উপস্থাপিত গবেষণা প্যানেলের শিরোনাম ছিল ‘কুমিল্লার আঞ্চলিক উপভাষাসমূহ: একটি সমাজ-সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ’। কুমিল্লার উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপমূলতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, অন্য উপভাষার সঙ্গে পার্থক্য, কুমিল্লার এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলে ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য, সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কুমিল্লার উপভাষা, নানা বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউল্যাব শিক্ষার্থীরা।
প্যানেলটির চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ইউল্যাবের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক সাদিয়া আফরিন। প্যানেল আলোচনায় কুমিল্লার আঞ্চলিক উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও লোকায়ত ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক উপস্থাপিত হওয়ায় ওই সম্মেলনে উপস্থিত আন্তর্জাতিক গবেষক সমাজের মধ্যে বিষয়টি ব্যাপক আগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।