X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন : তরুণ আলেমদের ভাবনা’ শীর্ষক বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:০৭আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:০৭
‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: তরুণ আলেমদের ভাবনা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

রাজধানীতে ‘জুলাই জোট’ আয়োজিত ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: তরুণ আলেমদের ভাবনা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত আলেমরা বলেন, জাতি আজ এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক ইভেন্ট নয়; বরং দীর্ঘ ১৮ বছর ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত জনগণের ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধারের এক ঐতিহাসিক সুযোগ। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে—জাতির ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠ কখনও ব্যর্থ হয় না। তাই বিভাজন নয়, এখন প্রয়োজন ঐক্য ও মূল্যবোধ নির্ভর রাজনীতির চর্চা।

বক্তারা তরুণ আলেম সমাজকে বিভাজনের হাতিয়ার না হয়ে ঐক্যের ধারক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আবেগের অনুসারী নয়, বিবেকের আলোকবর্তিকা এবং প্রান্তিক রাজনীতির শিকার না হয়ে মূল্যবোধ নির্ভর নেতৃত্বের নির্মাতা হতে হবে।

গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জুলাই জোটের সদস্য মাওলানা মাবরুরুল হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জোটের অন্যতম সদস্য মাওলানা জামিল সিদ্দিকী। প্রধান আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক ও রাষ্ট্রচিন্তক মাওলানা মূসা আল হাফিজ।

প্রধান আলোচক তরুণ আলেমদের প্রতি নিজের প্রত্যাশার কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘ইসলাম ক্ষমতায় যাওয়ার কোনও কর্মসূচির নাম নয়, ইসলাম হলো— মানবিকতা, নৈতিকতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের আহ্বান।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জমিয়ত উলামায়ে ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ আরমান, প্রিন্সিপাল মাওলানা সালেহ আহমাদ আজম, লেখক-সম্পাদক মওলানা আব্দুল্লাহ আল ফারুক, ডাকসুর ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান, লেখক ও গবেষক মাওলানা ইফতিখার জামীল, এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা আশরাফ মাহদী ও যুগ্ম সদস্য সচিব মাওলানা সানাউল্লাহ খান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের ঢাকা মহানগর উত্তরের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুর্শিদ সিদ্দিকী, যুব মজলিশের সভাপতি মাওলানা জাহিদুজ্জামান, ডাকসু ভিপি প্রার্থী জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ, ছাত্র মজলিশের সাবেক সভাপতি মাওলানা বেলাল আহমাদ চৌধুরী, মাওলানা তানজিল আমীর, মাওলানা জাওয়াদ আহমাদ, মাওলানা সাব্বির আহমাদ, মাওলানা তকী হাসান, জুলাই জোটের মাওলানা সাইফুল্লাহ তামিম, মাওলানা আনাস বিন ইউসুফ, মাওলানা সাজিদ আব্দুল্লাহ, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা ইকরামুল মারজান চৌধুরী, মাওলানা ইমরুল শাহেদ ও মাওলানা রশিদ আহমাদ তকী।

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ কারা শাসন করবে—তা দেশের জনগণই নির্ধারণ করবে। অন্য কোনও দেশ সেটা নির্ধারণ করার কেউ নয়।

বৈঠকে বিভাজন এড়িয়ে ঐক্যের রাজনীতি ও ক্ষমতার বদলে মূল্যবোধের রাজনীতির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সবাই একমত পোষণ করে বক্তারা বলেন, আমরা চাই—একটি আধুনিক, আত্মমর্যাদাশীল, নৈতিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

গোলটেবিল বৈঠকে আগামী নির্বাচনে ধর্মীয় ও মতাদর্শিক বিভাজন এড়ানো, তরুণ আলেমদের ঐক্য ও মূল্যবোধ নির্ভর রাজনীতির নেতৃত্বের অংশীদার করা এবং উন্নয়ন ও নৈতিকতার সমন্বয়ে আধুনিক-আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ গঠনের উপায় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

/এমকেএইচ/ 
বিষয়:
গোলটেবিল
সম্পর্কিত
সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে অর্জন বলতে কিছুই থাকবে না: সালাহ উদ্দিন
বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জঙ্গি লিস্ট দিয়ে বলা হতো ‘ছাড়া যাবে না’: আসিফ নজরুল
গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা‘গুজব প্রতিরোধে কার্যকর আইনি কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি’
সর্বশেষ খবর
হাতে-পায়ে ধরেও মাফ মেলেনি, জনসম্মুখে যুবককে পেটালেন ইউপি সদস্য
হাতে-পায়ে ধরেও মাফ মেলেনি, জনসম্মুখে যুবককে পেটালেন ইউপি সদস্য
ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ভারতীয় প্রকাশকের বই
ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ভারতীয় প্রকাশকের বই
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত কালামের প্রথম জানাজা নারায়ণগঞ্জে সম্পন্ন
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত কালামের প্রথম জানাজা নারায়ণগঞ্জে সম্পন্ন
শেষ ম্যাচে বৃষ্টির হানা, পাকিস্তানের ওপরেই থাকলো বাংলাদেশ
শেষ ম্যাচে বৃষ্টির হানা, পাকিস্তানের ওপরেই থাকলো বাংলাদেশ
সর্বাধিক পঠিত
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media