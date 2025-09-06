X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
নেপাল ম্যাচের আগে বাংলাদেশ শিবিরে দুঃসংবাদ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৫৯আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:২২
সুজন হোসেন ও মিতুল মারমা

শুক্রবার অনুশীলনে শতভাগ দিতে পারেননি মিতুল মারমা। আগের চোটের কারণে কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ঘাম ঝরানোর আগেই থেমে যেতে হয়েছে। যে কারণে শনিবার নেপালের বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচের প্রথমটিতে ছিটকে যেতে হয়েছে আবাহনীর গোলকিপারকে। মিতুলের জায়গায় মোহামেডান গোলকিপার সুজন হোসেনকে দেখা যাবে তেকাঠির নিচে। দলীয় সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

বেশ কিছুদিন ধরে মিতুল মারমা বাংলাদেশের গোলবার পাহারা দিয়ে আসছেন। আনিসুর রহমান জিকোর পর হয়ে উঠেছেন আস্থার প্রতীক। এবার নেপাল ম্যাচের আগে ঢাকায় কুঁচকিতে চোট পান।

ফর্টিজের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচও খেলা হয়নি। আশা করা হচ্ছিল, নেপালের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের আগে সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু তা হলো কই।

তবে শনিবারের ম্যাচে বাইরে থাকলেও ৯ সেপ্টেম্বর মাঠে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে মিতুলের।

