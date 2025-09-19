দক্ষিণ আফ্রিকার পর ভারতকে হারালো বাংলাদেশ

মালদ্বীপের কুলহুদহুফফুসি শহরে চলছে কমনওয়েলথ বিচ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ। এতে শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) পিছিয়ে পড়েও দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশ।
এই ম্যাচে বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা ২-১ গোলে হারায় ভারতকে। অথচ বাংলাদেশ শুরুর দিকে ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিল।
এর আগে, বাংলাদেশ গত রাতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দেয় ২-০ গোলে। এই ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন খোকন মোল্লা।
ভারতের ম্যাচেও খোকন মোল্লার পারফরম্যান্স ছিল অসাধারণ। এই ম্যাচেও বাংলাদেশের জয়ে বড় ভূমিকা রাখেন তিনি।
লিগ পদ্ধতির এই কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিচ্ছে শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও স্বাগতিক মালদ্বীপ।
বাংলাদেশ বিচ হ্যান্ডবল দল যাওয়ার আগে আত্মবিশ্বাস নিয়ে মালদ্বীপ গিয়েছিল। সেখানে যাওয়ার আগে অনুশীলনও করে কিছু দিন। সেই অনুশীলনের ফসল এবারের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য।