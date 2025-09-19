X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দক্ষিণ আফ্রিকার পর ভারতকে হারালো বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫৪আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫৪
ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশ

মালদ্বীপের কুলহুদহুফফুসি শহরে চলছে কমনওয়েলথ বিচ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ। এতে শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) পিছিয়ে পড়েও দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশ।

এই ম্যাচে বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা ২-১ গোলে হারায় ভারতকে। অথচ বাংলাদেশ শুরুর দিকে ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিল।

এর আগে, বাংলাদেশ গত রাতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দেয় ২-০ গোলে। এই ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন খোকন মোল্লা।

ভারতের ম্যাচেও খোকন মোল্লার পারফরম্যান্স ছিল অসাধারণ। এই ম্যাচেও বাংলাদেশের জয়ে বড় ভূমিকা রাখেন তিনি।

লিগ পদ্ধতির এই কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিচ্ছে শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও স্বাগতিক মালদ্বীপ।

বাংলাদেশ বিচ হ্যান্ডবল দল যাওয়ার আগে আত্মবিশ্বাস নিয়ে মালদ্বীপ গিয়েছিল। সেখানে যাওয়ার আগে অনুশীলনও করে কিছু দিন। সেই অনুশীলনের ফসল এবারের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য।

/টিএ/আরকে/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
নিউইয়র্কে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতার
নিউইয়র্কে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতার
প্রতিনিধি দলকে অভিনন্দন জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টা
ইউপিইউ কাউন্সিলে বাংলাদেশ পুনর্নির্বাচিতপ্রতিনিধি দলকে অভিনন্দন জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টা
লিবিয়ায় মাফিয়াদের গুলিতে শেষ মাদারীপুরের জীবনের স্বপ্ন
লিবিয়ায় মাফিয়াদের গুলিতে শেষ মাদারীপুরের জীবনের স্বপ্ন
দক্ষিণ আফ্রিকার পর ভারতকে হারালো বাংলাদেশ
দক্ষিণ আফ্রিকার পর ভারতকে হারালো বাংলাদেশ
সর্বাধিক পঠিত
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতির নির্বাচন১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media