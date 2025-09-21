পাকিস্তানে আটকে গেলো বাংলাদেশের ফাইনাল স্বপ্ন

মালদ্বীপের কুলহুদহুফফুসি শহরে চলছে ছয় জাতির কমনওয়েলথ বিচ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ। আজ রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রতিযোগিতার প্রথম সেমিফাইনালে ফেভারিট পাকিস্তানের বিপক্ষে সরাসরি ২-০ সেটে হেরে গেছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।
প্রথম সেটে বাংলাদেশ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নির্ধারিত সময় শেষে ২২-১৭ পয়েন্টে প্রথম সেটে জয় তুলে নেয় পাকিস্তান। খেলায় আধিপত্য ধরে রেখে ২৭-০৫ পয়েন্টে দ্বিতীয় সেটও নিজেদের করে নেয় পাকিস্তান। আর তাতেই শেষ হয় বাংলাদেশের ফাইনাল স্বপ্ন। এর আগে গতকাল রাতে একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ খেলায় ২-০ সেটে হেরে যায় বাংলাদেশ।
আগামীকাল ব্রোঞ্জ জয়ের লক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। বিকাল ৫টায় এ খেলায় বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলংকা ও মালদ্বীপের মধ্যকার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পরাজিত দল।