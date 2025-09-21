X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
পাকিস্তানে আটকে গেলো বাংলাদেশের ফাইনাল স্বপ্ন

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৫আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৫
নির্ধারিত সময় শেষে ২২-১৭ পয়েন্টে প্রথম সেটে জয় তুলে নেয় পাকিস্তান

মালদ্বীপের কুলহুদহুফফুসি শহরে চলছে ছয় জাতির কমনওয়েলথ বিচ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ। আজ রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রতিযোগিতার প্রথম সেমিফাইনালে ফেভারিট পাকিস্তানের বিপক্ষে সরাসরি ২-০ সেটে হেরে গেছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

প্রথম সেটে বাংলাদেশ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নির্ধারিত সময় শেষে ২২-১৭ পয়েন্টে প্রথম সেটে জয় তুলে নেয় পাকিস্তান। খেলায় আধিপত্য ধরে রেখে ২৭-০৫ পয়েন্টে দ্বিতীয় সেটও নিজেদের করে নেয় পাকিস্তান। আর তাতেই শেষ হয় বাংলাদেশের ফাইনাল স্বপ্ন। এর আগে গতকাল রাতে একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ খেলায় ২-০ সেটে হেরে যায় বাংলাদেশ।

আগামীকাল ব্রোঞ্জ জয়ের লক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। বিকাল ৫টায় এ খেলায় বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলংকা ও মালদ্বীপের মধ্যকার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পরাজিত দল।

পাকিস্তান
মির্জা ফখরুলের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বৈঠক
মীরসরাইয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ৫
এক ইঞ্চি মাটি নিয়েও সমঝোতা সম্ভব নয়, ট্রাম্পের দাবি প্রত্যাখ্যান তালেবানের
রিফাতের হ্যাটট্রিকে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
