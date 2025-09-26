X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

১০ জনের রহমতগঞ্জকে হারাতে পারেনি আবাহনী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৬আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৬
১০ জনের রহমতগঞ্জকে হারাতে পারেনি আবাহনী

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ শুরু হয়েছে আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর)। শুরুর দিনে ধাক্কা খেয়েছে ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন আবাহনী লিমিটেড। ১০ জনের রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস অ্যান্ড সোসাইটিকে হারাতে পারেনি মারুফুল হকের দল। ম্যাচটি শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্র দিয়ে।

মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের সুলেমান দিয়াবাতে, শেখ মোরসালিন ও আল আমিনদের নিয়ে গড়া আবাহনী চেষ্টা করেও গোলই পায়নি।

ম্যাচের ৩৯ মিনিটে রহমতগঞ্জের মিডফিল্ডার আরাফাত হোসেন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। ১০ জনের বিপক্ষে আবাহনী বাকি সময় আক্রমণ করেও কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা মেলেনি।

রহমতগঞ্জ গোলকিপার মামুন আলিফ ও নেপাল জাতীয় দলের ডিফেন্ডার অভিষেক লিম্বুসহ অন্যরা দারুণ দৃঢ়তা দেখিয়েছেন।

দিনের অন্য ম্যাচে মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেনস ক্লাব। এই ম্যাচটি ড্র হয়েছে ১-১ এ।

৫৯ মিনিটে নাইজেরিয়ার ফরোয়ার্ড ইয়াইয়া জনের গোলে এগিয়ে যায় আরামবাগ। যোগ করা সময়ে গোল শোধ করে ইয়ংমেন্সকে এক পয়েন্ট এনে দেন মিশরের মিডফিল্ডার মোস্তফা কাহরাবা।

/টিএ/আরকে/
বিষয়:
আবাহনী
সম্পর্কিত
বাংলাদেশ ফুটবল লিগ, শুরুতেই মাঠে নামছে আবাহনী
আবাহনী কোচের আফসোস
দ্বিতীয়ার্ধের দুই গোলে আবাহনীর বিদায়
সর্বশেষ খবর
খাগড়াছড়িতে জুম্ম ছাত্র জনতার ধর্ষণবিরোধী মহাসমাবেশ
খাগড়াছড়িতে জুম্ম ছাত্র জনতার ধর্ষণবিরোধী মহাসমাবেশ
শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে এনসিপির মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশনা
শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে এনসিপির মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশনা
সাজছে দেবী দুর্গা, মণ্ডপে মণ্ডপে বরণের প্রস্তুতি
সাজছে দেবী দুর্গা, মণ্ডপে মণ্ডপে বরণের প্রস্তুতি
চট্টগ্রাম দিয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে চাইনি: রায়হান কবির
চট্টগ্রাম দিয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে চাইনি: রায়হান কবির
সর্বাধিক পঠিত
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
নির্দেশিকা জারিপারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
নীলক্ষেতে ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপানোর বিষয়ে যা বলছে প্রশাসন
নীলক্ষেতে ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপানোর বিষয়ে যা বলছে প্রশাসন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media