সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
পাল্টাপাল্টি স্ট্যাটাস চলছেই, আজ কী বললেন সজীব ভূঁইয়া

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২৩আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২৩
ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান (বাঁয়ে) এবং ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া/কোলাজ

দুই দিন ধরে একে অন্যকে লক্ষ্য করে ফেসবুক পোস্ট দিচ্ছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। যদিও কেউই কারও নাম উল্লেখ করছেন না। তবে এটা বোঝার বাকি নেই যে, এই দুইজনই রয়েছেন ভূমিকায়।

আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকালে সবশেষ ক্রীড়া উপদেষ্টা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন। সেখানে বুঝিয়ে তিনি দিয়েছেন সাকিব আল হাসানকে কেন্দ্র করে তার এমন স্ট্যাটাস।

বিকাল ৫টার দিকে আসিফ মাহমুদ নিজের ফেসবুকে লিখেছেন, ‘ভাইয়া, আমাকে জোর করে নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল। আমি শুধু নির্বাচনটাই করেছিলাম, আওয়ামী লীগের দলীয় রাজনীতিতে জড়িত হইনি।’ এরপর আসিফ ইংরেজিতে লেখেন, ‘ইউ নো হু।’ মানে কথাগুলো কার, সেটা আপনারা সবাই-ই জানেন।

আসিফ মাহমুদ নাম বলেননি, তবে তিনি যে সাকিব আল হাসানের কথাই বুঝিয়েছেন, সেটা তার স্ট্যাটাসের পরের অংশেই পরিষ্কার, ‘যার হাত ছাত্র-জনতার রক্তে রঞ্জিত, তাকে বাংলাদেশের পতাকা বহন করতে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বোর্ডের কর্তারা একাধিকবার রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার করতে বললেও তা-না করে বরং খুনিদের অ্যানডোর্স করা ছাড়াও শেয়ার মার্কেট কেলেঙ্কারি, মানি লন্ডারিং, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রড করা কাউকে কেন শুধু ভালো ক্রিকেটার বলেই পুনর্বাসন করতে হবে? আইন সবার জন্য সমান, ফেস ইট।’

এই পাল্টাপাল্টি শুরু গতকাল সাকিবের একটি স্ট্যাটাসের মাধ্যমে। রবিবার রাত ৯টার দিকে সাকিব ফেসবুকে একটা ছবি পোস্ট করেন, যেখানে তাকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। ছবির ক্যাপশনে সাকিব লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন, আপা।’

সাকিবের সেই স্ট্যাটাসের পর গতকাল রাত ১০টার দিকে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ তার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন, ‘একজনকে পুনর্বাসন না করায় সহস্র গালি দিয়েছেন আপনারা আমাকে। বাট আই ওয়াজ রাইট। এন্ড অব দ্য ডিসকাশন।’

পরে রবিবার রাত ১১টা ২০ মিনিটের দিকে সাকিব নিজের ফেসবুকে লেখেন, ‘যাক, শেষমেশ কেউ একজন স্বীকার করে নিলেন যে তার জন্য আমার আর বাংলাদেশের জার্সি গায়ে দেওয়া হলো না, বাংলাদেশের জন্য খেলতে পারলাম না!’

ধরে নেওয়া হচ্ছে এটার জবাবেই আজ আবার স্ট্যাটাস দিলেন আসিফ। এখন সাকিব আল হাসান যুক্তরাষ্ট্র থেকে নতুন করে কিছু লিখবেন নাকি এখানেই সোশ্যাল মিডিয়ায় কথার ‘যুদ্ধ’ শেষ, তা এখন দেখার।

বিষয়:
ফেসবুকসাকিব আল হাসানআসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াউপদেষ্টা
