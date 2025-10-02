X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডে নারী ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করলেন তাবিথ আউয়াল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১০আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১০
বাফুফে সভাপতি জাতীয় দলের হোম কিট জার্সি জার্সি নম্বরসহ কিহাক সাং-এর হাতে তুলে দেন

বাংলাদেশ নারী জাতীয় ফুটবল দলের আবাসিক ক্যাম্প চলছে চট্টগ্রামের কোরিয়ান ইপিজেডের মাঠে। ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করতে সেখানে যান বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি তাবিথ আউয়াল। এ সময় তিনি ইয়ংওয়ান হোল্ডিংসের চেয়ারম্যান ও সিইও কিহাক সাংয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎও করেন।

সভাপতির সঙ্গে বাফুফের সহ-সভাপতি ফাহাদ করিম, মার্কেটিং কমিটির সদস্য নাফিদ নবি এবং সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন ইয়ংওয়ান করপোরেশনের ম্যাটেরিয়ালস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট মি. জে ইয়ং পার্ক, ইয়ংওয়ান গ্রুপ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক  শেখ শাহিনুর রহমান, কোরিয়ান ইপিজেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহজাহান এবং ইয়ংওয়ান করপোরেশনের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার  ফেরদৌস আল কাউসার।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ও ইয়ংওয়ান করপোরেশনের যৌথ উদ্যোগে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতীক হিসেবে কোরিয়ান ইপিজেড প্রাঙ্গণে একটি গাছ রোপণ করা হয়।

ফেডারেশন সভাপতি ইয়ংওয়ান করপোরেশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং নারী ফুটবলের উন্নয়ন ও বাংলাদেশের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন।

এ সময় বাফুফে সভাপতি জাতীয় দলের হোম কিট জার্সি জার্সি নম্বরসহ কিহাক সাং-এর হাতে তুলে দেন। সহ-সভাপতি ফাহাদ করিম নারী ফুটবলে অব্যাহত সহায়তার স্বীকৃতিস্বরূপ ইয়ংওয়ান করপোরেশনকে একটি ক্রেস্ট দেন।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি নারী জাতীয় দলের ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করে আগামীর ম্যাচগুলোতে ভালো খেলার জন্য তাদের উৎসাহিত করেন।

বাফুফেবাংলাদেশ নারী ফুটবল
