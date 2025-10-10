হংকং চায়নার কাছে ৪-৩ গোলে হেরে এশিয়ান কাপে খেলার স্বপ্ন ফিকে হয়েছে বাংলাদেশের। তবে যেভাবে হামজা-শমিতরা খেলেছে তা ছিল প্রশংসনীয়। ৩-১ গোলে পিছিয়ে থেকে ৩-৩ স্কোরলাইন। এরপর অন্তিম মুহূর্তে গোল খেয়ে হার। এমন হারের পর টি টোয়েন্টি ক্রিকেট দলের অধিনায়ক লিটন কুমার দাস হামজা চৌধুরীর বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে রাখতে বলেছেন।
শেষ বাঁশির আগ মুহূর্তে বাংলাদেশের হার। ম্যাচ শেষে বিষন্ন হামজা চৌধুরী ও জামাল ভূঁইয়ারা। রাকিব হোসেন-মিতুল মারমা তো সবুজ গালিচায় শুয়ে পড়েন। মুখ ডেকে রাখেন জার্সি ও হাত দিয়ে।
হামজাদের এমন হারের পর সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক লিটন কুমার দাস। রাতে ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে লিটনে লিখেছেন, ‘মাথা উঁচু করে রাখো হামজা চৌধুরী ও বাংলাদেশ দল।’
তিনি আরও লেখেন, ‘শেষ মিনিটে গোল খেয়ে ৩–৪ ব্যবধানে হারা ছিল সত্যিই হৃদয়বিদারক, কিন্তু তোমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দারুণ লড়েছো। হয়তো পরেরবার হবে। তোমাদের প্রচেষ্টার জন্য গর্বিত আমরা।’