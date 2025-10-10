হকি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল চূড়ান্ত, নেই আগের ৬ জন!

চলতি বছরের ২৮ নভেম্বর থেকে ভারতের তামিলনাড়ুতে হবে অনূর্ধ্ব-২১ হকি বিশ্বকাপ। বৈশ্বিক এই আসরে অংশ নেওয়ার আগে বাংলাদেশ দল চূড়ান্ত হয়েছে। ২০ সদস্যের দলে ওমানে চূড়ান্ত পর্বে নেওয়া ছয় জন খেলোয়াড় নেই!
বাদ পড়েছেন গোলকিপার নয়ন, সুমন্ত চাকমা, শহীদুল ইসলাম, তৈয়ব আলী, সাদ্দাম হোসেন ও শিমুল ইসলাম। এর মধ্যে মিডফিল্ডার তৈয়ব আলী জাতীয় দলের হয়ে কিছু দিন আগে ভারতের বিহারে এশিয়া কাপ খেলে এসেছেন।
মূলত মালয়েশিয়ায় চারটি ম্যাচ খেলে আসার পরই বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ দল অনেকটাই চূড়ান্ত হয়েছে।
দল দেখে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, যারা আগের পারফর্মার তাদের চূড়ান্ত দলে নেওয়া হয়নি। তারুণ্যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।
তবে হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল রিয়াজুল হাসান বলেছেন, বিশ্বকাপের জন্য ২০ সদস্যের দল চূড়ান্ত হয়েছে। এর মধ্যে দুজন স্ট্যান্ডবাই। কোচ যাদের ভালো মনে করেছেন তাদের দলে নেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ দল
মাহমুদ হাসান, আশরাফুল হক, মেহরাব হোসেন সামিন, রামিন হোসেন, এনাম শরীফ, মুন্না ইসলাম, রাহিদ হাসান, আজিজার রহমান, সাব্বির হোসেন কনক, দ্বীন ইসলাম, আশরাফুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, ইসমাইল হোসেন, আমিরুল ইসলাম, হোজিফা হোসেন, ওবায়দুল হোসেন, তানভীর রহমান, রাকিবুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ ও শহীদুর রহমান।